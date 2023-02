Bassetti: “Aviaria non si prende mangiando pollo”/ “Botulismo? Occhio alle conserve”

Il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, è stato ospite in collegamento del programma di Rai Uno, Buongiorno Benessere. Le prima parole sono state per le intossicazioni alimentari, il primo argomento della puntata odierna: “Le intossicazioni alimentari sono frequenti – ha spiegato Bassetti in diretta tv – in questi giorni abbiamo ricoverato un signore con il botulismo di 65 anni che ora sta bene. La tossina del botulino colpisce il sistema nervoso centrale, il cervello, quindi attenzione soprattutto alla preparazione delle conserve in casa: quando si preparano i pomodori o i sott’olio bisogna fare molta attenzione a bollire bene la conserva per uccidere la tossina ed evitare di avere questo problema. Può portare anche alla morte”.

Quindi Bassetti ha proseguito: “Bisogna lavare bene il basilico, i pomodori, ci sono delle spore che possono produrre la tossina, bisogna fare attenzione nella preparazione delle conserve a casa visto che quelle industriali seguono un processo molto attento. Il campanello d’allarme è quando il coperchio delle conserve diventa tondo – ha aggiunto – si è creata dell’aria dentro e all’interno potrebbe esservi la tossina. Se vediamo bollicine all’interno non succede niente è solo quando il coperto si gonfia, è un campanello d’allarme”.

MATTEO BASSETTI: DALLA SCARLATTINA ALL’AVIARIA

Matteo Bassetti ha poi parlato anche della scarlattina e dell’aviaria: “Avendo tolto le mascherine – ha spiegato il noto camice genovese – sono tornati i problemi che non c’erano per tre anni. La scarlattina non è un problema per gli anziani ma lo è lo streptococco che può provocare gravissime forme di polmonite. Bisogna fare attenzione, trattando la scarlattina con gli antibiotici per almeno 10 giorni, è una malattia batterica”.

“L’influenza aviaria? Diamo informazioni corrette. Non si prende mangiando il pollo, non c’entra niente – ha sottolineato – bisogna vigilare attentamente sugli allevamenti e investire in farmaci, vaccini e non fare censura, dando le notizie, lavorando tutti assieme. Il pollo possiamo mangiarlo tranquillamente”, ha ribadito concludendo il suo intervento Bassetti.

