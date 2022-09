Bassetti “Campagna vaccinale in ritardo”/ “Stop obblighi, 4a dose come per influenza”

Fra gli ospiti della puntata di ieri di Zona Bianca vi era anche Matteo Bassetti, noto primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Si parla di vaccini anti covid su Rete 4, e il conduttore Giuseppe Brindisi ha incalzato il suo ospite sulla campagna vaccinale: “Sulla campagna vaccinale siamo in ritardo – esordisce il noto camice bianco genovese – se si pensasse più ai vaccini e un po’ meno alla campagna elettorale, visto che compete al ministro della salute, farebbero una buona cosa. Anche perchè obblighi e restrizioni non ce ne devono più essere, ci devono essere delle raccomandazioni e le deve dare il ministero”. Sulla nuova campagna di richiamo Bassetti ha aggiunto: “Io credo che la campagna di richiamo che inizierà dal 12 settembre con i vaccini nuovi dovrà riguardare le persone più fragili quindi le persone over 65 o coloro che hanno delle comorbità. Faremo col covid quanto abbiamo fatto sempre con l’influenza, si tratta di offrire un richiamo”.

Il medico del San Martino è stato poi incalzato su un confronto con Ugo Mattei, da sempre oppositore in particolare del green pass: “Credo che sia molto pericoloso in questo momento puntare il dito contro medici, infermieri, operatori sanitari che hanno lavorato in questi tre anni a franco alla medicina e alla scienza – le parole di Bassetti in un secondo intervento – io rispetto molto Ugo Mattei, pur non condividendo le sue idee, e abbiamo avuto anche dei diverbi ma lui è un competente nelle cose che dice, lo si sente nel modo in cui lo dice, è un professore universitario, conosce la materia di cui parla, poi io possono non condividere quello che lui dice ma è una persona competente”.

BASSETTI A ZONA BIANCA: “QUESTA E’ ANTISCIENZA”

Diverso invece le parole di Bassetti nei confronti di Stefano Montanari, personaggio molto vicino agli ambienti no vax: “Voi avete fatto vedere una serie di persone che sono incompetenti, non stiamo parlando di antiscienza ma di gente che non ha mai fatto la ricerca scientifica, non ha mai lavorato in ospedale, parlano per dire cose che piacciono alla gente quindi attenzione a dire queste cose perchè negare oggi i benefici dei vaccini, quello che hanno rappresentato per il nostro Paese, è porsi contro la medicina”.

