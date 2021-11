Bassetti contro De Manzoni/ “Scrivete falsità e spingete italiani a non vaccinarsi!”

Attorno al titolo di apertura dell’edizione odierna de La Verità si è consumato questa mattina un duro scontro tra Matteo Bassetti e Massimo De Manzoni durante Agorà Weekend. «Non sono pochissimi i vaccinati che finiscono in terapia intensiva», ha dichiarato il condirettore del giornale durante la sua analisi in cui ha rivendicato la bontà del titolo (“L’epidemia dei non vaccinati è una bufala: ecco i numeri”) e dell’approfondimento svolto. «I toni allarmistici che si stanno usando non sono giustificati dai numeri che stiamo vedendo. Abbiamo fatto un lavoro molto forte, bello. Abbiamo preso i dati ufficiali rendendoli comprensibili», ha proseguito il giornalista. Ma De Manzoni, pur precisando che i vaccini «sono efficaci e proteggono», non ci proteggono del tutto, «quindi il green pass dà un falso senso di sicurezza». Inoltre, la protezione dei vaccini perde efficacia nel tempo. Ma l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova è andato in tackle sul giornalista sferrandogli un duro attacco.

BASSETTI ATTACCA DE MANZONI

«A me dispiace che la stampa, o almeno una parte, abbia questo atteggiamento che non giova prima a loro e neppure all’Italia. Ci troviamo in un momento in cui un giornale scrive cose false», ha tuonato Matteo Bassetti ad Agorà Weekend. Il primario di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha citato il caso della Romania che ieri ha riportato 483 morti, di cui 440 non vaccinati. «Voi volete negare l’evidenza della realtà dei fatti. Io non capisco il vostro atteggiamento contro i vaccini che sono l’unica soluzione. Non si deve fare politica e speculazione mediatica contro i vaccini», ha proseguito l’infettivologo. Ha parlato quindi di «un errore clamoroso». Quindi, si è rivolto al giornalista Massimo De Manzoni: «Ne pagherete le conseguenze, perché state spingendo una parte degli italiani a non vaccinarsi e state commettendo un grave errore». Il giornalista ha voluto subito replicare e precisare che lui e il suo giornale sono contrari al green pass, non ai vaccini. Bassetti poi si è detto stupito del fatto che si contesti al green pass il fatto di non azzerare i rischi negli ambienti dove viene richiesto, quando in realtà serve per ridurli e incentivare al tempo stesso la vaccinazione.

L’APPELLO DI BASSETTI SUI VACCINI

Nel corso del suo intervento ad Agorà Weekend l’infettivologo Matteo Bassetti aveva fatto anche il punto della situazione sull’epidemia. «Non è ora il momento di far qualcosa per frenare la nuova ondata, anzi probabilmente è tardi. I compiti a casa andavano fatti quest’estate. Entriamo in questa fase delicata con tantissime persone vaccinate, ma anche 7 milioni di italiani non immunizzati». Quindi, ha lanciato un appello: «Siccome la quarta ondata è quella dei non vaccinati, allora credo che queste persone farebbero bene a vaccinarsi subito, perché l’ondata che vediamo in Europa sta colpendo prioritariamente quei paesi che hanno vaccinato poco. La Germania, che è sotto la cosiddetta soglia di sicurezza, sta avendo dei problemi». Quindi, ha ribadito: «Spingiamo forte non solo per la terza dose, ma soprattutto per portare alla prima dose chi ancora non lo ha fatto, perché gli ospedali sono pieni di non vaccinati».

