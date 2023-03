Bassetti: “Covid? Nessuna fuga da laboratorio”/ “Vaccino meningite sia gratuito”

Il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova è stato ospite come di consueto del programma di Rai Uno, Buongiorno Benessere. In collegamento il camice bianco ligure ha commentato le notizie di sanità principali della settimana. “La notizia del giorno? Questa è una settimana triste – ha esordito il professor Bassetti parlando con Vira Carbone – un ragazzo di 17 anni è morto per una meningite da meningococco di tipo B”.

Quindi Bassetti ha voluto precisare: “Diciamo una cosa importante: la meningite è una malattia prevenibile, esistono 4 vaccini contro la malattia. Ciò che voglio dire è che sarebbe bene che tutte le regioni dessero le possibilità ai cittadini di fare questi vaccini gratuitamente, molte le regioni già lo fanno, altre no, credo sia fondamentale dare a tutti la gratuità”. E ancora: “Quel ragazzo – riferendosi al caso del 17enne deceduto per una meningite – che è morto potrebbe non avere avuto quelle conseguenze se fosse stato vaccinato. Il vaccino è una grande conquista quindi rendiamolo disponibile a tutti di modo che lo utilizzino”.

MATTEO BASSETTI: “LA MIA IDEA SULL’ORIGINE DEL COVID…”

La discussione si è quindi spostata sulle origini del covid, alla luce di quanto sostenuto di recente dall’FBI che parla di fuga da un laboratorio: “La mia idea – ha spiegato Bassetti – è quella della scienza medica. E’ una zoonosi, una malattia infettiva che arriva dagli animali. E’ stato isolato due anni prima nei pipistrelli quindi è probabile che da lì arrivi. Il laboratorio di Wuhan lavorava su quel virus? Io non credo che l’abbiamo volutamente diffuso”.

“Quindi la mia idea è che derivi dagli animali e attraverso un ospite intermedio poi sia arrivato da noi. Dobbiamo stare molto attenti e credere nei dati scientifici – ha concluso Bassetti – e oggi le pubblicazioni scientifiche ci dicono che il covid arriva dagli animali”.

