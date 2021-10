Bassetti: “Dall’1 gennaio 2022 via green pass”/ “E a novembre stadi pieni al 100%”

Secondo il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive della clinica San Martino di Genova, a partire dal prossimo anno, il 2022, si dovrebbe fare un ulteriore passo verso la normalità il che significa addio green pass. “In chiusura di anno togliere il Green pass – ha spiegato il noto camice bianco, così come si legge sul sito di SkyTg24.it – in modo tale che si eviti contrapposizione sociale, siamo arrivati dove volevamo arrivare e chi non si è vaccinato si proteggerà con la mascherina e con altri dispositivi. Ma dobbiamo tornare a come era prima”.

Altro step sarà l’aumento della capienza degli stadi, che secondo Bassetti potrebbe tornare tranquillamente al cento per cento nel giro di un mese: “La scelta del Governo di avere più coraggio rispetto al parere del Cts sulle capienze per le discoteche è un primo passo per arrivare ad una completa normalità. Mi auguro, se la situazione rimane questa, che nel prossimo mese e mezzo, a novembre, si possa arrivare anche al 100% di capienza per gli stadi”.

BASSETTI: “DAL GOVERNO SCELTA DI CORAGGIO E BUON SENSO”

E a proposito di capienza aumentata fra teatri, cinema, discoteche e stadi, Bassetti ha commentato attraverso la propria pagina Instagram: “Teatri, cinema e musei al 100%, discoteche al 50% (75% all’aperto) stadi al 75%, il Governo smentisce il Cts e va oltre con coraggio e buon senso. Forse si poteva fare di più ma pero ora va bene così. Un segnale forte per un ritorno alla normalità”.

Gli ultimi due esami saranno l’autunno in corso, che per il momento, a quasi un mese dalla riapertura delle scuole, sembrerebbe filare tutto liscio, e l’inverno che verrà subito dopo: “Abbiamo ancora un giro – ha detto Bassetti in occasione della appa conclusiva del Festival di Salute del gruppo Gedi, questo autunno e questo inverno e dalla primavera 2022 il 95 per cento degli italiani saranno immunizzati, al di fuori delle problematiche più gravi”.

