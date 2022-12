Bassetti-De Manzoni, scontro sui vaccini/ “Parla di argomenti di cui non sa niente!”

Bassetti vs De Manzoni: faccia a faccia sui vaccini

A “Che c’è di nuovo”, programma condotto da Ilaria D’Amico su Rai 2, è andato in scena un dibattito tra il direttore di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, e il condirettore del quotidiano “La Verità”, Massimo De Manzoni. I due si sono scontrati sul tema dell’obbligo vaccinale. Il giornalista ha dichiarato: “Il mio giornale è stato molto critico sull’obbligo vaccinale e continua ad esserlo sull’opacità che c’è stato sull’acquisto dei vaccini a livello europeo”.

Secondo il giornalista, “Abbiamo assistito a cose indecenti e tutt’ora la von Der Leyen dice di aver smarrito gli sms che ha scambiato con il ceo di Pfizer. Nessuno di noi ha mai messo in dubbio l’utilità del vaccino ma l’obbligatorietà. Inizialmente dicevano che bastasse una dose o due, siamo arrivati alla quinta”. Le parole del condirettore de “La Verità” ha scatenato la reazione di Matteo Bassetti, che non è stato zitto e ha risposto a tono al giornalista.

Bassetti: “Linea editoriale incomprensibile!”

Dopo le parole d’accusa di De Manzoni, immediata la risposta di Matteo Bassetti: “Non ci siamo proprio. Ognuno deve parlare di ciò di cui è competente. Non può venire a dire che facciamo dosi di vaccino in più. Forse non le è chiaro che ci sono state 120 varianti diverse e forse le sfugge questo. Continuate a parlare di un argomento del quale non siete competenti. Leggere in prima pagina ogni giorno che i vaccini ammazzano le agente è un pessimo servizio a questo Paese. Poi liberi di seguire la linea editoriale ma io non mi vanterei di una linea editoriale del genere. Non mi vanterei di essere anti-vaccino“.

Massimo De Manzoni ha replicato: “Non sono anti-vaccino. Ci sono titoli in cui diciamo che ci sono anche effetti avversi”. Bassetti ha replicato: “Ma chi ha mai nascosto, c’è un ente nazionale per questo. Io la stimo, stimo anche il suo direttore, ma questa linea che da un anno e mezzo ha preso il suo giornale non la condivido. Da questo punto di vista è incomprensibile”. Il giornalista de “La Verità” ha spiegato ancora: “Ma di cosa sta parlando. Io ho solo risposto ad una domanda. Ho detto che non siamo contrari alle spese per i vaccini. Se lei ascoltasse…”. Chiosa finale di Bassetti: “Lei deve parlare chi di mestiere fa questo, non può parlare di un argomento che non sa. Lei non può parlare di argomenti di cui non sa niente! Prenda un consulente scientifico e faccia parlare lui!”.











