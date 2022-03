Bassetti e Crisanti/ “Omicron è incontenibile, misure di restrizione non servono più”

Durante la puntata di stamane di Mattino5, programma in onda su Canale 5, Federica Panicucci ha avuto come ospiti il professor Matteo Bassetti e il prof Andrea Crisanti, due delle voci più autorevoli da quando è scoppiata la pandemia di covid. Entrambi sembrano concordare sul fatto che le misure di restrizione al momento in vigore servano a ben poco contro Omicron. “Siamo di fronte ad una variante talmente contagiosa – specifica il primario di malattie infettive del San Martino di Genova – ma in particolare questa nuova Omicron 2, che è addirittura più contagiosa della precedente, che possiamo mettere in pratica ogni tipo di misura, dalle mascherine ai distanziamenti, ma è come cercare di mettere cento litri d’acqua in una tanica da 5 litri”.

Quindi Bassetti ha aggiunto: “Non dobbiamo dire che da domani leviamo ogni tipo di misura per fragili e anziani, io consiglio agli ottantenni di continuare a mettere le mascherine, diverso è dire “Dobbiamo metterla tutti obbligatoriamente anche per strada”. L’attenuazione degli effetti del virus non ce l’abbiamo con le mascherine ma grazie al 90 per cento di popolazione, che è vaccinata un’elevatissima parte della popolazione che ci consente oggi di evitare di avere le forme gravi”.

BASSETTI E CRISANTI A MATTINO 5, IL MICROBIOLOGO: “NESSUN VACCINO PROTEGGE QUANTO UN’INFEZIONE NATURALE”

Quindi Crisanti ha di fatto confermato quanto detto dal collega: “Il vaccino ci ha permesso di stare in questa situazione, purtroppo abbiamo dei vaccini che danno nei confronti dell’infezione una protezione piuttosto limitata. Che cosa significa? Una variante che ha un indice di trasmissione fra il 12 e il 15 mi creda non serve nessuna misura per contenerla, gli stessi cinesi stanno fallendo la politica di covid zero perchè mi creda che è incontenibile. qui va cambiato il paradigma del controllo”.

“Bene vaccinarsi – ha aggiunto Crisanti – perchè chi si vaccina e si infetta di fatto sviluppa al massimo nella maggior parte dei casi una malattia poco grave. La priorità è difendere i fragili e come si difendono? Sicuramente non con le misure di restrizione, paradossalmente più le misure durano e più la popolazione perde immunità”. Poi Crisanti ha concluso: “Non c’è nessun vaccino al mondo che dia una protezione superiore ad un’infezione naturale e su questo nessuno mi può smentire. Un conto è però una persona sana che si infetta e un conto è una persona fragile”. Bassetti ha quindi chiosato: “Incredibile con Andrea Crisanti siamo andati d’accordo su tutto”, e il medico dell’università di Padova ha replicato: “Si si per carità ma guardi io stimo il professor Bassetti”.

Bassetti e Crisanti a confronto, insieme hanno trovato tanti punti in comune in diretta a #Mattino5 pic.twitter.com/MxFk1xt4mV — Mattino5 (@mattino5) March 23, 2022













