Bassetti: “Giusto l’addio al bollettino giornaliero”/ “Mascherine raccomandate”

Il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive del San Martino di Genova, è stato intervistato nella serata di ieri dal programma di Rete Quattro, Stasera Italia, e per l’occasione ha parlato ovviamente di covid e delle ultime novità introdotte dal neo ministero della salute, Schillaci, che ha abolito il bollettino giornaliero in favore di uno settimanale, reintegrando anche i medici no vax e cancellando le multe per gli over 50 che non si sono vaccinati: “I provvedimenti che si prendono oggi probabilmente si potevano prendere mesi prima, siamo di fronte ad un virus più contagioso ma senza dubbio meno aggressivo e meno letale di quanto lo fosse anche soltanto un anno fa”.

“Credo che andare nella direzione di una convivenza con il virus – ha proseguito Bassetti – voglia dire limitare alcune regole che sono state utili in un certo periodo ma che oggi finiscono per essere probabilmente superflue”. Sulle mascherine Bassetti spiega: “Manterrei una forte raccomandazione dell’uso della mascherina negli ospedali e nelle strutture assistenziali per una protezione nei confronti delle persone che stanno in ospedale e nelle rsa non solo dal covid ma da tutti i virus”.

BASSETTI A STASERA ITALIA: “SUI VACCINI BISOGNERA’ DECIDERE”

Bassetti ha parlato anche dei vaccini anti covid: “Bisognerà, se si deciderà di mantenere in qualche modo una raccomandazione per la vaccinazione, distinguere in quale reparto si lavora. Un conto è lavorare in rianimazione o pronto soccorso, un conto è lavorare in ginecologia dove il rischio è decisamente più basso, quindi si potrebbe anche valutare magari una fortissima raccomandazione in questi reparti e in altri reparti un alleggerimento di quella che era una norma giusta nel 2021 ma che oggi diventa anacronistica”.

Sull’eliminazione del bollettino giornaliero: “Mi pare più giusto arrivare ad un bollettino settimanale che ci dà più l’idea di dove stiamo andando più che guardare giorno per giorno dove vediamo variazioni non legate al virus ma al numero dei tamponi”. Queste le dichiarazioni rilasciate dal professor Bassetti ieri a Stasera Italia.











