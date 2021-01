Bassetti: “Italia zona gialla? Non sia happy hour”/ “Si rischia di tornare al rosso”

A partire da domani, domenica 31 gennaio, tutta l’Italia sarà zona gialla ad eccezione delle arancioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano. Una nuova colorazione dettata da un calo decisivo dei casi ma che fa tremare gli addetti ai lavori, a cominciare da Matteo Bassetti. Il primario di Malattie infettive al San Martino di Genova, nonché membro della task force anti-covid della regione Liguria, spera che la popolazione non si “rilassi” troppo, prendendo la zona gialla come un liberi tutti.

«Se la zona gialla sarà un happy hour – dice stamattina in un’intervista al quotidiano La Stampa – si creeranno nuovi focolai e torneremo presto in rosso». Il professor Bassetti invita quindi i nostri connazionali a non abbassare la guardia, specificando che «l’attenzione va tenuta alta», in quanto il rischio ad un ritorno alla zona rossa a causa di un’impennata dei contagi è concreto e reale.

BASSETTI FRA ITALIA IN ZONA GIALLA E IL PERICOLO DI TORNARE IN ROSSO A BREVE

«La pandemia dipende dai comportamenti delle persone – ha proseguito il professor Bassetti – se tutti stanno più attenti in zona gialla, che comunque ha una serie di regole severe, c’è meno bisogno di imporre il rosso o addirittura il lockdown». Ma se si tornerà a questo scenario di misure restrittive, significa che «non si è stati in grado di cogliere occasioni come questa», ossia quella di «provare a convivere veramente col virus grazie a distanze, mascherine, gel, divieti di assembramenti e bar e ristoranti chiusi la sera». L’attenzione, secondo Bassetti, sarà puntata soprattutto sui più giovani, che dovranno adottare comportamenti il più cauti possibile per proteggere «nonni e persone fragili», due fasce di popolazione che stando allo stesso medico di Genova «vanno trattate come se fossero in zona rossa». Vero anche che il ritorno alla zona gialla per 16 regioni su 21 permetterà a numerosi cittadini di “respirare”, a cominciare dai commercianti, falcidiati dalla pandemia in questo ultimo anno: «le zone gialle sono un rischio – conclude Bassetti – ma al contempo il lockdown perenne rischia di uccidere economia e società. Il futuro dipende da come ci comportiamo oggi».



