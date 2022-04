Bassetti: “Lockdown Cina? Si rischiano nuove varianti”/ “Medicina non c’entra nulla”

Il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive della clinica San Martino di Genova, intervistato stamane dal programma Mattino5 per parlare del caso Shanghai, città in lockdown totale nonostante i soli 20mila casi emersi. “I cinesi stanno prendendo una grandissima cantonata – spiega il prof in diretta televisiva – dal punto di vista medico scientifico, tendere allo zero covid, con la variante Omicron 1 e 2 è impossibile, loro puntano ad un obiettivo impossibile. E’ evidente che c’è di mezzo qualcosa di diverso dalla gestione sanitaria, siamo di fronte ad una vera dittatura sanitaria e si sta commettendo un gravissimo errore, che si è commesso 35 anni fa con l’Hiv, si sta creando lo stigma”.

Basetti: “Evitiamo terrorismo varianti”/ “Covid come morbillo, diffusione è positiva”

“Se tu sei contagiato con il covid – ha proseguito Bassetti – cosa che può capitare, hai addosso lo stigma di avere un virus e quindi devi essere rinchiuso in una struttura che non ha nulla di civile, è criminale, si vedono scene che i nostri politici devono condannare. Questa cosa è grave come una guerra – ha proseguito il professor Matteo Bassetti – diritti di bimbi, madre, padri calpestati, non c’è cibo, ma la cosa più grave è che l’obiettivo non si capisce quale sia. Qualcuno in Italia nei mesi scorsi ha portato avanti questa idea in qualche modo del disegno cinese, zero covid, anche del nostro governo: vorrei sentire una condanna forte e chiara del nostro governo e dell’Oms, tutto ciò non ha nulla di scientifico, si fan vedere i muscoli per una ragione che non si capisce”.

Ciccozzi: "Xj è ricombinazione non variante"/ Bassetti netto: "Stop terrorismo"

MATTEO BASSETTI: “IN CINA HANNO I LORO DETTAMI”

Secondo Bassetti c’è il rischio di nuove varianti covid e di nuovi virus per via di questa gestione scellerata: “Il problema vero è che stanno creando un problema più grande, mettere assieme tante persone positive in una struttura così è pericolosissimo, si incontrato persone per avere virus diversi e quello potrebbe creare una nuova variante o una nuova infezione, non c’è solo il covid… usare gli stessi bagni… il problema del covid è venuto fuori anche perchè loro non hanno mai seguito i dettami della medicina, loro fanno la loro medicina e il loro isolamento, che è diverso”.

LEGGI ANCHE:

Matteo Bassetti: "Minacce no vax? C'è il primo rinvio"/ "Scuse non mi interessano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA