Bassetti “Lockdown per i più colpiti”/ Lopalco “Troppo spazio a chi sminuisce virus”

Prosegue il dibattito nella comunità scientifica sul possibile lockdown in alcune città. Ricciardi si è detto a favore dell’ipotesi, mentre Pregliasco ha frenato, chiedendo di attendere 15-20 per valutare gli effetti delle nuove misure restrittive. Intervenuto ai microfoni di Adnkronos Salute, Matteo Bassetti ha parlato così: «Un lockdown, o aree di limitata circolazione, dove c’è una elevata circolazione del virus è la soluzione che con il precedente Dpcm si era detto di fare, e mi pare che sia una scelta giusta. Il problema è che, se questi lockdown devono essere fatti, che si facciano subito e non si continui ad aspettare. Ci sono città dove la circolazione del virus è alta e si deve agire in modo urgente».

LOPALCO A GAMBA TESA: “TROPPO SPAZIO A CHI SMINUISCE VIRUS”

Sull’emergenza coronavirus in Italia è intervenuto anche il professor Lopalco ai microfoni di Oggi è un altro giorno: «7-10 giorni bastano per capire l’evolversi dei contagi, bisogna vedere se la famosa curva si appiattisce. Il problema è che queste decisioni devono essere prese prima che la curva si impenni perchè poi arriva ad un certo momento che il tempo di raddoppio è tale che in pochi giorni i casi raddoppiano, e quando raddoppiano da 1000 a 2000 gli ospedali chiudono». Il neo-assessore pugliese ha poi tirato una frecciatina ad alcuni colleghi: «Noi scienziati non siamo d’accordo? Su alcune cose siamo tutti d’accordo, come il fatto che il virus esiste ed è pericoloso, chi non è d’accordo è una sparutissima minoranza intervistata molto spesso. Va guardato il numero di ricoveri giornalieri, è il numero su cui non si può barare, i numeri delle t. i. e dei ricoveri sono numeri su cui non si può sbagliare. Non è il numero assoluto a far paura ma la velocità con cui crescono i numeri, se la crescita è lenta, man mano che arrivano i nuovi casi si dimettono quelli vecchi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA