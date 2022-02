Bassetti “Minacciato da ore dai no vax”/ “Da uomo di Stato pretendo di essere difeso”

Il professor Matteo Bassetti è finito di nuovo nel mirino dei no vax. Da ore sta ricevendo minacce, anche di morte. «Qualche simpaticone ha pensato bene di mettere il mio numero di cellulare sulla chat di Telegram. Dalle 19 di ieri sto continuando a ricevere ininterrottamente telefonate, insulti, minacce varie», ha raccontato l’infettivologo a Tagadà. Tramite il suo avvocato sta denunciando tutto, ma secondo Bassetti ciò non basta. «Qua ci vuole che anche la magistratura abbia dei tempi commisurati a un virus così rapido. Non si può pensare che dalla prima denuncia, fatta otto mesi fa, non è neppure cominciato un processo».

Matteo Bassetti: "Booster perde potenza dopo 4 mesi"/ "Quarta dose prima ai fragili"

Il direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova se l’è presa con i magistrati: «Credo di fungere da uomo di Stato sostenendo le vaccinazioni e come tale pretendo di essere difeso». Bassetti ha ringraziato la Digos e la Polizia postale per il «lavoro eccezionale» che stanno facendo, e per il quale li ringrazia, ma «ci vorrebbe un intervento forte per far capire a queste persone che stanno passando il limite».

Matteo Bassetti minacce di morte in diretta/ "Intimidazioni fuori onda a Zona Bianca"

BASSETTI “VITTIMA DI STALKING E MINACCE”

Per Matteo Bassetti, che peraltro vive sotto tutela da parte della Polizia di Stato, si è arrivati «allo stalking, alle minacce aggravate, qui siamo di fronte a reati gravissimi». Il direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova non si è mai risparmiato, ma quello che è stato fatto dai medici è servito «a dare forza alla campagna vaccinale» che è stata «straordinaria». Questi medici devono essere difesi: «Ma io di difesa ne ho vista poca», ha avvertito l’infettivologo.

«Io ho molto vicino da sempre i vertici delle istituzioni regionali, ma da Roma non ho ricevuto nessun tipo di telefonata o solidarietà. Ma non interessa, non ne ho bisogno, avrei bisogno che venga tutelata la legge». Inoltre, servirebbe qualche pena: «Se uno telefona per tutta la notte ad un medico commette un reato e dovrebbe essere perseguito. Mi auguro che succeda presto perché sono sicuro che se qualcuno vede arrivare qualche pena, probabilmente smette di farlo. Non si rendono conto non solo del male che fanno, ma anche dei reati che commettono», ha concluso Matteo Bassetti.

Matteo Bassetti vs Crisanti/ "Non lo stimo, parla di cose di cui non sa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA