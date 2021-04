Bassetti: “Nessun pregiudizio su Sputnik”/ “Viaggi in Spagna? Loro non sono ipocriti”

Tra il vaccino Sputnik e i viaggi all’estero, Matteo Bassetti a tutto tondo. L’Infettivologo genovese ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di iNews24 ed ha fatto il punto della situazione sul farmaco russo al centro del dibattito internazionale: «Quello che chiedo, è che ci sia per il vaccino Sputnik lo stesso trattamento che c’è stato per tutti gli altri vaccini, e quindi una procedura che sia il più veloce possibile».

Matteo Bassetti ha rimarcato di attendere il via libera dell’Ema per il vaccino Sputnik, così da poter iniziare a produrlo anche in Europa e avere delle dosi in più nella lotta al Covid: «Non ho pregiudizi di tipo politico e mi auguro che in un momento di grande emergenza come quello che stiamo vivendo, a nessuno venga in mente di giudicare un vaccino in base alla provenienza geografica».

Nell’intervista rilasciata al portale, Matteo Bassetti ha spiegato che a livello di contagi nella maggior parte delle regioni dovremmo essere arrivati al picco ed è attesa una progressiva riduzione dei casi positivi: «Lo stiamo vedendo da due giorni con le terapie intensive che sono diminuite e con il numero dei ricoveri a -260. Diciamo che siamo in quella fase di picco e di plateau sulla quale ci manterremo probabilmente per un’altra settimana». Uno dei temi più dibattuti nelle ultime ore è legato ai viaggi all’estero, Bassetti si è espresso così ai microfoni di Un giorno da pecora: «Non è giusto attaccare chi va in vacanza, è lecito farlo: non mi sento di biasimare chi ha deciso di andare alle Baleari. La Spagna è un Paese civile: hanno avuto un punto di vista meno ipocrita e più intelligenti di noi».

