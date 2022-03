Bassetti: “Omicron buca tutto”/ “Restrizioni covid? Speriamo in un’estate libera”

Il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive del San Martino di Genova, è stato intervistato stamane dai microfoni del programma di Canale 5, Mattino5. Le prime parole sono per le nuove aperture annunciate nella giornata di ieri da Draghi: “Finalmente, meglio tardi che mai, siamo andati in una direzione di una maggior responsabilizzazione delle persone con meno obblighi e meno restrizioni. Le persone sanno quali sono gli strumenti per difenderci dal virus: vaccinarsi, mascherine, lavarsi le mani. Usciamo da una fase in cui qualcun’altro ci dice cosa fare e in cui noi dobbiamo aver imparato come affrontare questa situazione”.

Sull’obbligo vaccinale, Bassetti storce il naso: “Obbligo non è stato perchè non è stato fatto rispettare. Han fatto mettere sotto scorta persone come me per spingere per l’obbligo dopo di che mettono l’obbligo ma non viene fatto rispettare, era meglio non farlo. Io sono ancora sotto scorta, ho subito aggressioni ma ho sempre detto che era bene vaccinarsi e i risultati sono evidenti”. Su alcune misure che fanno comunque un po’ discutere: “In Italia le misure vengono prese un po’ come gira la ruota, bisognerebbe arrivare a dire basta e reset di tutto. Il nostro Paese tante volte fa le cose un po’ meno bene, spero che per quest’estate si sia levato tutto anche se siamo arrivati per ultimi”. Sulle mascherine: “Levare l’obbligo della mascherina non significa non usarla più, ma spero che la nuova fase sia fatta di meno tamponi: se io ho dei sintomi lievi perchè devo fare il tampone per forza?”.

BASSETTI: “OMICRON 1, 2 E 3 SONO MOLTO SIMILI”

Federica Panicucci incalza quindi Bassetti su Omicron 2: “Omicron2 buca tutto, sa quanta gente che sto seguendo e che ha messo mascherine sempre eppure si è contagiata. Moltissime persone mi hanno scritto che hanno avuto il virus nonostante abbiano seguito pedissequamente. La variante omicron è incontenibile, non contenibile, guarda quanto sta accadendo in Cina dove la strategia zero covid è un fallimento. Omicron 1, 2 e 3 sono molto simili, con il 3 che ha una piccolissima fetta. Omicron può dare il long covid soprattutto a chi non è vaccinato ma sono comunque varianti coperte dal booster”.

A quel punto è intervenuta Patrizia Groppelli, presente in studio: “Ho fatto il long covid ed è stata una cosa poco piacevole, ho perso anche i capelli”, e Bassetti ha replicato, ironico: “Anche io ho perso i capelli ma non per il long covid”. Chiusura dedicata ai vaccini: “C’è molta gente che non vuole fare la terza dose, ed è un errore, ed è in questo senso che non bisogna abbassare la guardia. Chi ha fatto due dose e si è ammalato? Se è un meno giovane io consiglio di andare a fare il booster dopo 90 giorni dall’infezione se uno è over 65 o ha comorbità”.











