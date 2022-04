Bassetti: “Quarta dose? No vaccinazione di massa ma personalizzata”/ “In autunno…”

Secondo il professor Matteo Bassetti, direttore di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, e stimata voce della pandemia di covid da due anni a questa parte, la quarta dose non deve essere fatta da tutti, per lo meno, non con questo vaccino. Intervistato dai microfoni di PrimoCanale, il noto medico genovese ha spiegato: “Dobbiamo uscire da questa fase dalla vaccinazione di massa e dalla quarta dose per tutti e andare verso una vaccinazione che deve essere individualizzata, da adesso ad agosto”.

Secondo Bassetti la quarta dose dovrebbero farla solo le seguenti categorie: “Chi ha il sistema immunitario che ha risposto meno e produce meno anticorpi rispetto alle persone normali, come chi ha grandi immunodeficienze, chi fa il cortisone cronico, chi prende immunosoppressori”. Bassetti non si trova nemmeno d’accordo sulla quarta dose indistintamente agli over 80, e a precisa domanda risponde con un secco “No, non sono d’accordo. Un conto è un 80enne che prende la pastiglia della pressione – argomenta il professore – un conto è chi ha magari una bronchite cronica, fa il cortisone, ha il diabete… Certamente in questo caso la risposta è si”.

BASSETTI: “CI AUGURIAMO UN VACCINO AGGIORNATO IN AUTUNNO”

Bisogna andare verso un vaccino personalizzato a seconda del caso: “Questa fase – continua il medico ligure – andrebbe declinata in modo più personalizzato: ci si confronta con il medico di base, si va al centro vaccinale e si decide insieme cosa fare caso per caso”. Infine, in vista di quanto accadrà il prossimo autunno, quando il covid tornerà quasi sicuramente a farsi sentire, Bassetti aggiunge: “Tutti noi faremo la dose di richiamo tra settembre e novembre e ci auguriamo tutti che venga fatta con il vaccino aggiornato e che questo attuale venga messo nel dimenticatoio. Speriamo che le aziende ci diano il vaccino aggiornato con le varianti da usare da settembre-ottobre”. Serve quindi un vaccino aggiornato alle ultime varianti, visto che quello che si sta somministrando è basato ancora sul vecchio ceppo di Wuhan, ormai ampiamente superato.

