Bassetti “Ronaldo su tampone? Lo pensano in tanti”/ “Ingessati da strategia test”

È divenuto un caso nazionale: quando oggi Cristiano Ronaldo, di nuovo risultato positivo al tampone Covid-19 (e saltando così l’attesissima sfida a Messi in Champions con Juventus-Barcellona) ha scritto sui social che il «tampone è una stron**ta», è successo praticamente di tutto. Stuoli di interventi a condannare le parole volgari, con social e anche illustri esperti (e politici) che bollano CR7 come negazionista di bassa lega, invitandolo a chiedere subito scusa alle vittime del coronavirus. Fuori dal coro, e non è una prima volta, Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e raggiunto da Adnkronos Salute per un commento sul “caso” del giorno riguardo la comunicazione di Ronaldo sulla sua positività. «Credo che Ronaldo abbia rappresentato il sentimento di molti italiani. Non condivido l’espressione usata, che è volgare, ma ha detto una cosa che molti pensano», spiega il membro della task force Covid-19 in Regione Liguria.

CASSETTI E IL CAOS TAMPONI

È però il commento sul significato “recondito” dell’insulto del bomber juventino a rappresentare forse l’elemento di maggior interesse: per Bassetti infatti «Il tampone ha un grande significato nel tracciamento però oggi stiamo per avere un Paese che rischia di finire ingessato dalla strategia dei tamponi». Il tema assai dibattuto in questa seconda ondata di Covid non è da poco, con il sistema utilizzato da Governo e autorità sanitarie ormai 8 mesi fa che non sembra affatto pagare né nella prevenzione né nella ricerca dei malati di Sars-CoV-2. «La gente considera il positivo al tampone un appestato uscito dal reattore di Chernobyl, dobbiamo finirla. Ronaldo ha detto una cosa violenta ma condivisa, e non vuol dire essere negazionista», conclude il direttore del reparto di malattie infettive, «Il mio invito è ad avere un atteggiamento di consapevolezza e anche di appropriatezza di utilizzo di questi test diagnostici: in Italia se ne è fatto un uso improprio».



© RIPRODUZIONE RISERVATA