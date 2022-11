Bassetti-Schilirò scontro su medici no vax/ “Non sa cosa dice, faccia il poliziotto!”

Bassetti-Schilirò, scontro sui medici no vax

Scontro tra Matteo Bassetti e Nunzia Schilirò a Zona Bianca. Sul tema dei medici no vax reintegrati a lavoro, che sono tornati in corsia dopo una sospensione durata più di un anno, tra i due sono volate parole grosse. Il virologo ha spiegato che a suo dire, i medici che non si sono vaccinati sono negazionisti, perché non avrebbero dato la giusta importanza al Covid, virus che in quasi tre anni di pandemia ha tolto la vita a centinaia di migliaia di persone. Non soltanto, però: secondo il virologo, ci sarebbe anche un altro problema non da poco.

I medici no vax, infatti, non avrebbero l’adeguata fiducia nella scienza e forse neppure le conoscenze, visto che oltre ai tanto demonizzati vaccini a mRna ce ne sarebbero anche altri, come quello proteico. Matteo Bassetti ha affermato: “Bisogna innanzitutto comprendere perché un medico non si è vaccinato. Ci sono i vaccini a mRna ma anche quelli proteici. Non essersi vaccinato dunque vuol dire non sapere che ci sono altri vaccini e farebbe bene a studiare quelli che sono i vaccini in generale”. Le sue parole hanno scatenato la reazione di Nunzia Schilirò, ex vice-questore di Roma sospesa dal lavoro proprio per il mancato vaccino.

Dopo le parole pronunciate dal medico, Nunzia Schilirò controbatte: “Le persone a casa dovrebbero essere informate che vaccinati e non vaccinati si ammalano e contagiano alla stessa maniera. Non c’è da sapere se un medico è vaccinato o no ma solo se sia bravo o meno, se abbia interessi con le case farmaceutiche o meno. Bassetti ha detto che gli omosessuali sono più a rischio di contrarre il vaiolo delle scimmie. Allora io voglio sapere se un medico sia omosessuale o no”. Bassetti si difende spiegando che non è una sua opinione, bensì una verità basata sui dati scientifici, e contrattacca: “Lei non conosce la scienza, faccia il suo lavoro, faccia il poliziotto. Faccia il suo mestiere o non è in grado neanche di fare quello? Dice cose che non sa, non ha la minima idea di ciò di cui parla”.

Schilirò ha proseguito parlando così nei confronti di Bassetti: “Lei non conosce il metodo scientifico! Io non posso fare il mio lavoro perché mi hanno licenziato!”. Il virologo risponde: “Evidentemente non faceva bene neanche quello! Smetta di parlare di cose che non sa”. Per l’ex vicequestore, “Chi non è vaccinato è vivo, non è morto. Siamo tutti morti? Io sono viva”.











