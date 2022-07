Bassetti “Vaiolo scimmie? Vaccino ai gay”/ Omofobia sui social: #GayoloDelleScimmie

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha più volte raccomandato di proteggere i gay da stigma e discriminazione, d’altra parte i suggerimenti a limitare i partner sessuali e i riferimenti al fatto che il 95% è omosessuale sono stati usati sui social per attaccare la comunità gay. A ciò si aggiungono le recenti dichiarazioni del professor Matteo Bassetti, infettivologo che è tornato a tirare in ballo gli omosessuali dopo essere finito nella bufera per precedenti dichiarazioni. «Mai, nella storia moderna, il nome di una malattia infettiva è stato più sbagliato e fuorviante che non chiamare così il vaiolo delle scimmie. Molta gente ignorante infatti pensa si tratti di una malattia che la scimmia ha trasmesso all’uomo», ha scritto sui social Bassetti.

Poi ha citato gli stessi dati dell’Oms precisando: «In oltre il 95% dei casi sono stati colpiti giovani maschi tra i 20 e i 40 anni che si sono contagiati per via sessuale, prioritariamente omo e bi-sessuale». Da qui un invito: «Occorre agire subito all’interno delle comunità gay per raccomandare sia comportamenti responsabili che la vaccinazione. Non è più il caso di continuare con atteggiamenti ideologici e di censura. Questo è un problema medico-sanitario che viene prima di ogni altro discorso (sociale, politico o religioso)».

VAIOLO DELLE SCIMMIE, OMOFOBIA SUI SOCIAL

Chiaramente in ciò che dichiara il professor Matteo Bassetti non vi è alcun tipo di discorso che non sia scientifico. Parla da medico, attenendosi ai dati. Sui social però tanto è bastato per dare vita addirittura ad un trend topic contro i gay, infatti è diventato popolare l’hashtag #GayoloDelleScimmie, con omofobi, fascisti e pure fan di Vladimir Putin che hanno dato libero sfogo alla loro ignoranza. Qualcuno allora fa notare: «L’hashtag #GayoloDelleScimmie è utile solo per bloccare e segnalare la feccia che ha inquinato i social network negli ultimi due anni». Ma ci sono molti utenti che hanno preso di mira Bassetti, altri invece lo hanno usato, in particolare hanno usato le sue parole, per attaccare i gay. Ecco un esempio: «Pienamente d’accordo con #Bassetti, trovo necessario un #GayoloDelleScimmie e #quarantena per i #gay». C’è chi fa dell’ironia becera: «Vaiolo delle Scimmie: Bassetti vuole vaccinare gli omosessuali, verso il GayPass #GayoloDelleScimmie».

