Bassetti vs Berlinguer a Cartabianca/ “Parla solo Crisanti, perchè mi ha invitato?”

Matteo Bassetti è stato ospite ieri sera della puntata di Cartabianca, nota trasmissione di Rai3 condotta da Bianca Berlinguer, e nell’occasione ha in un certo modo sbottato con la collega giornalista. “Cosa devo dire? Ha già detto tutto Crisanti”. Queste le parole del direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova in diretta tv, per esternare il suo disappunto nei confronti della gestione degli ospiti della trasmissione di casa Rai, ed in particolare, quello del professore di Padova. I due esperti hanno sempre avuto posizioni differenti in questi mesi nei confronti del coronavirus: Crisanti ben più radicale e mai per così dire “ottimista”, mentre Bassetti ben più libertario e in un certo qual modo mai allarmista. Proprio per questo i due sono stati invitati alla trasmissione, ma evidentemente qualcosa deve essere andato storto. “Lei è molto generoso oggi, siamo d’accordo su tutto”, le parole di Crisanti, mentre appare molto meno entusiasta Bassetti: “Parla solo lui, non capisco cosa mi abbiate invitato a fare. Va bene così, va bene”.

BASSETTI VS BERLINGUER: “NON L’HO COSTRETTA A TEMPIO PIU’ RIGIDI…”

Alle parole del medico di Genova ha replicato la padrona di casa che: “Non l’ho costretta in tempi più rigidi rispetto a quelli del professor Crisanti”. I due hanno battibeccato ancora anche sulle cure ricevute da Donald Trump: “Avete detto – le parole di Bassetti – che Trump ha ricevuto terapie che gli italiani non possono ricevere. Tutti i malati in Italia hanno avuto il trattamento che ha avuto Trump”, e la Berlinguer ha ribattuto: “Io parlavo di cittadini americani”. E non è finita qui: “Trump ha ricevuto il remdesevir – ha aggiunto il professore – il cortisone e un anticorpo monoclonale che non è in commercio. I nostri pazienti ricevono il remdesivir, il cortisone, gli antibiotici e i farmaci di cui hanno bisogno come il signor Trump e il signor Berlusconi”, e Bianca Berlingue ha aggiunto e concluso: “Molte persone durante i primi mesi dell’epidemia sono state lasciate a casa”.



