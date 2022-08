Bassetti vs Klaus Davi “E’ il talebano dei vaccini”/ “Stia zitto che fa solo danni”

Il professor Matteo Bassetti, noto direttore di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, è stato ospite ieri sera in collegamento dagli Stati Uniti con il programma di Rete 4, Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi. Si parla in particolare della quarta dose, che da un paio di settimane a questa parte è stata estesa a tutti gli over 60 e a tutti i fragili, nonchè della situazione covid attuale: “Nel 2021 non potevamo prescindere dal mettere in sicurezza tutta la popolazione con i vaccini, mentre ora stiamo vivendo una fase molto diversa e differente. Io oggi mi sento assolutamente tranquillo a non usare la mascherina come ad esempio accade negli Stati Uniti, dove tra l’altro di covid se ne parla pochissimo. Se qualcuno non vuole vedere i benefici dei vaccini…”.

A quel punto interviene Klaus Davi che ospite in studio spiega: “Lo dice l’OMS di essere prudenti”, e Bassetti ha replicato, fotocopia del battibecco di settimana scorsa: “Klaus stia zitto che lei fa solo danni parlando dei vaccini in quel modo. Lei è ignorante in medicina, quindi lei è meglio che stia zitto, fa solo danni, lei è un talebano, e i talebani fanno male, fa dei danni lo sa questo?”

BASSETTI VS KLAUS DAVI, LO SCONTRO IN DIRETTA TV A ZONA BIANCA

“Anzichè dire – ha proseguito Bassetti – che grazie ai vaccini oggi noi possiamo vivere con un virus meno aggressivo che è mutato grazie al fatto che siamo più forti, lei continua a dire ed ha la stessa narrazione di un anno fa, lei fa l’interesse dei no vax”.

Quindi Bassetti ha aggiunto e concluso, dopo che la situazione nello studio è tornata alla normalità: “Nel prossimo settembre e ottobre si valuterà la quarta dose, partiremo dalle fasce più fragili, dagli anziani e dalle persone che hanno problemi, e poi agli altri si raccomanderà. Io non ho nessun dubbio, ho vaccinato i miei figli che hanno 17 e 14 anni, e loro riceveranno a ottobre, perchè io credo che sia giusto farlo, una dose di richiamo con un vaccino aggiornato, non ci trovo nulla di male.

