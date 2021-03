Bassetti vs Simona Ventura, scontro in tv/ “Vuole fare il medico? Prenda la laurea”

Duro scontro andato in onda ieri sera, in occasione della puntata di Cartabianca su Rai Tre, fra il professor Matteo Bassetti e Simona Ventura. La nota conduttrice ha contratto il covid nelle scorse settimane, è in attesa dell’ultimo tampone negativo, e ieri sera, in diretta tv parlando con Bianca Berlinguer, ha raccontato il suo caso. A far andare su tutte le furie il direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, membro della task force anti covid della regione Liguria, sono state le dichiarazioni della Ventura in merito alle terapie a cui la stessa è stata sottoposta.

Barbara D'Urso in procura per Ares Gate/ Morte Losito, sentita come persona informata

“Non diciamo che si fa la profilassi, perché non esiste una profilassi del Covid – ha replicato immediatamente Bassetti – i pazienti non sono tutti uguali. Quando ci sono sintomi e non sono importanti, si curano con anti-infiammatori. Cortisone, eparina e antibiotici vanno usati quando c’è una grave compromissione respiratoria, quando si ha un decremento della saturazione. E non vanno usati precocemente. I malati vanno visitati, ogni malato è diverso dall’altro e quindi ognuno avrà una cura differente; bisogna evitare di dare delle informazioni non corrette”.

Giuliana De Sio in Procura/ Suicidio Teodosio Losito, pm indaga su “lato oscuro” Ares

BASSETTI VS VENTURA, LA CONDUTTRICE: “HO SOLO RACCONTATO IL MIO CASO”

Al che la Ventura, sentendosi attaccata, ha ribattuto: “Io ho raccontato il mio caso, non è informazione non corretta. Però quando ci si trova lì sinceramente… è dura!”. A quel punto è intervenuto nuovamente Bassetti, che ha ‘redarguito’ la conduttrice: “Bisogna evitare di dare informazioni non correte. Lei fa la conduttrice televisiva, io faccio il medico. Ascolti quello che dicono i medici: se i conduttori televisivi fanno i medici, non va bene. Hanno commesso un errore a prescriverle quelle cure. Aveva un principio di polmonite? Il 95% di chi è positivo ha un’interstiziopatia. Avere un principio di polmonite non significa avere un’embolia polmonare. Sono il primo a volere che le persone vengano curate bene”. Di nuovo la Ventura: “Io ho portato la mia esperienza ed è andata bene così, ognuno faccia il suo mestiere. Io però farò anche la conduttrice televisiva ma ho diritto di parola e posso parlare della mia esperienza, professor Bassetti. Ma io non voglio fare il suo mestiere! Però ho diritto di parola su una mia esperienza personale!”. Ma Bassetti non sembra soddisfatto delle parole della conduttrice: “No, ma certo, lei si prenda una laurea e viene a fare il mio mestiere se vuole. Parli delle sue cose, non dica come si tratta il Covid!”.

LEGGI ANCHE:

Giletti "Massimiliano Morra gay? Vorrei parlargli"/ "Rosalinda Cannavò mi evita ma.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA