Bassetti vs Toscano: “E’ un ignorante, stia zitto!”/ “Parli di cose di cui non sa”

Il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive del San Martino di Genova, è stato in collegamento ieri sera con il programma di Rete Quattro, Zona Bianca, ed è stato protagonista di un nuovo acceso battibecco con un esponente del mondo no vax, precisamente con Francesco Toscano di Italia Sovrana Popolare. Si parla del covid e dell’efficacia dei vaccini, e dopo alcune tese no vax esposto circa la pericolosità del siero contro il coronavirus, Bassetti ha spiegato: “Voi avete nominato fra gli esperti di vaccini, otorinolaringoiatri, esperti di agopuntura... questi esperti stanno ai vaccini esattamente come un commercialista sta a progettare un ponte, è un professionista ma non fa questo”.

“Io con lei non parlo (riferendosi a Francesco Toscano di Italia Sovrana Popolare nd) perchè lei sa di vaccini quando io so di politica”, ma Toscano ha continuato a interrompere Bassetti: “Allora se ne vada in un’altra trasmissione visto che io sono qui, se ne vada da un’altra parta”. Quindi il medico genovese ha ripreso la parola: “Guarda se parla lei bene, se no io mi alzo e me ne vado, tempo da perdere con un ignorante come lei non ne ho e non ho voglia, un ignorante di vaccino come lei stia zitto, deve stare zitto su argomenti di cui non capisce”.

BASSETTI: “FINCHE’ IL MONDO NO VAX PARLA AI NO VAX…”

Dopo che la situazione è tornata alla normalità, Bassetti ha aggiunto: “Fondamentalmente il problema è questo, finchè il mondo no vax parla al mondo no vax, queste informazioni sono facilmente smontabili, basta leggere qualsiasi articolo che noi leggiamo nella letteratura scientifica. Il problema è quando queste persone vogliono parlare ad altri mondi, come ad esempio quello delle persone che si sono vaccinate e che conoscono i benefici che hanno portato i vaccini”.

“A me non fa paura – ha continuato Bassetti – che un mondo autoreferenziale, assolutamente senza nessun principio scientifico, postuli queste idee, parlano tra di loro e può anche andare bene, il problema è che quando questi pensieri e queste idee vengono portate sui social, non vi sono filtri e arrivano informazioni che hanno portato alla situazione di oggi: se abbiamo il 50% della popolazione anziana che non ha fatto la dose di richiamo, la quarta dose, è perchè ci sono questi imbecilli che continuano ad ammettere questo tipo di teorie”.

