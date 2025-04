I recenti dati Istat svelano nel dettaglio il tessuto sociale del Paese in termini di povertà e di demografia, due indicatori per tanti versi collegati tra loro.

In primo luogo, il rischio di povertà o di esclusione sociale riguarda il 23,1% della popolazione, in aumento dello 0,3% rispetto allo scorso anno: in particolare aumentano gli individui che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro (cioè la “percentuale di persone che vivono in famiglie per le quali il rapporto fra il numero totale di mesi lavorati dai componenti della famiglia durante l’anno di riferimento dei redditi – quello precedente all’anno di rilevazione – e il numero totale di mesi teoricamente disponibili per attività lavorative è inferiore a 0,20”, cfr. Glossario).

Per quanto riguarda invece i redditi, il nuovo report indica come ci sia sì una crescita nel valore nominale di quelli familiari (+4,2%), ma tale aumento è fortemente inferiore all’inflazione, tanto che si assiste in realtà a una diminuzione, in termini reali, del reddito familiare per il secondo anno consecutivo.

È evidente che il problema salariale e la differenza tra reale e nominale riguarda tutti; in particolare, pensando alle fasce più giovani, una volta il problema principale era che questi non trovavano lavoro (e la questione non è del tutto risolta), mentre ora il problema principale è appunto la questione salariale: stipendi troppo bassi, che non crescono da decenni, con un costo della vita sempre più alto, in particolare nelle città. Senza considerare le bolle immobiliari dei principali centri lavorativi come Milano, sempre più cara per lavoratori e famiglie. Di fatto il “nuovo” problema non sono i disoccupati (anche, certamente) ma i lavoratori poveri.

Questi dati chiamano in causa il secondo indicatore citato, quello demografico. Gli ultimi dati indicano l’ennesimo calo dell’indice di natalità, scendendo sotto la fatidica soglia dell’1,19 del 1995: nel 2024, secondo i dati disponibili, il tasso di fertilità è di 1,18 figli per donna, per un totale di 370mila nati (nel 1995 erano 526mila). È un problema complesso in cui la ricchezza e il reddito svolgono una parte importante.

È facile infatti collegare questo dato negativo, l’ennesimo, con il report sulla povertà: “Il reddito mediano varia in misura significativa anche in base alla tipologia familiare: le coppie con figli raggiungono i valori più alti con 46.786 € (circa 3.900 €al mese), trattandosi nella maggior parte dei casi di famiglie con due o più percettori, ma le coppie con tre o più figli percepiscono un reddito mediano (44.993 €) più basso sia di quello osservato per le coppie con due figli (48.084 €) sia di quello osservato per le coppie con un solo figlio (45.523 €). Le famiglie monogenitoriali presentano un reddito mediano di 31.451 €”. Bisogna tener presente inoltre che all’aumentare dei figli a carico aumentano i consumi del nucleo.

Rispetto alla denatalità ci sono altre due considerazioni da tenere in conto: la prima è che cresce l’età media al primo parto, attestatasi a 32,6 anni. Tale posticipazione delle nascite rende difficile, per motivi biologici, la ripresa della natalità e la nascita di ulteriori figli all’interno di una famiglia. Questo fenomeno riprende, almeno in parte, quanto accennato in termini di salari ma anche di ingresso nel mondo del lavoro e della difficoltà del lavoro femminile, in particolare per chi è madre. Di fatto ci si trova con il fenomeno che le famiglie con figli, bisognose di un secondo reddito lavorativo, sono impossibilitate a ottenerlo proprio perché le madri che escono dal lavoro non riescono più a rientrarvi a causa del mercato.

La seconda considerazione è che la denatalità, come si sta verificando, provoca ulteriore denatalità: il numero di persone in età fertile oggi è inferiore a quello di dieci anni fa, il che significa che avranno una capacità generativa inferiore (soprattutto se la natalità si attesta a un numero inferiore a 2) a meno di fenomeni come il baby boom del miracolo economico.

Come ultima questione c’è la variazione della composizione della società che la denatalità sta portando: diminuisce la popolazione tra i 15 e i 64 anni (popolazione in età attiva) e aumentano gli over 65 e anche i grandi anziani e ultracentenari. Questa è ovviamente una buona notizia per quanto riguarda la longevità, ma allo stesso tempo questo dato presenta un problema non di poco conto: c’è un problema di welfare, pensionistico e sanitario che la fascia in età attiva non riesce e non riuscirà a sopperire.

Davanti ai dati di questi due report usciti a distanza di qualche giorno sembra evidente quale dovrebbe essere il vero tema di politica interna dei prossimi anni: non bastano bonus, ma una completa riformulazione del welfare e delle politiche familiari per una ripresa demografica e, allo stesso tempo, per affrontare le conseguenze dell’inverno demografico.

