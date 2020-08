Basta guardarla/ Su Rete 4 il film con Mariangela Melato e Franca Valeri (13 agosto)

Basta guardarla va in onda oggi, giovedì 13 agosto 2020, su Rete 4. Il film risale al 1970, tratto da un soggetto di Jaja Fiastri. Quest’ultimo ha curato la sceneggiatura insieme a Steno e Luciano Salce, con la produzione di Fair Film S.p.A., la distribuzione in italiano di Interfilm, la fotografia di Aiace Parolin, le musiche di Franco Pisano e la scenografia di Franco Pisano. La regia è stata invece affidata a Luciano Salce, attore, regista, sceneggiatore e conduttore televisivo romano noto grazie a Le pillole di Ercole, La pecora nera, Fantozzi e Vieni avanti cretino. Il cast vede come protagonista principale la performer milanese Maria Grazia Buccella, vincitrice nel 1968 di un Nastro d’argento per Ti ho sposato per allegria e di un’Arancia d’oro al Taormina Film Fest come miglior attrice.

Al suo fianco, ecco il collega napoletano Carlo Giuffrè, formatosi artisticamente con le commedie di Eduardo De Filippo e apprezzato per Napoli terra d’amore, Ciao, ciao bambina! (Piove), La ragazza con la pistola e Pinocchio (di Roberto Benigni). Il parterre compre anche Mariangela Melato, Pippo Franco, Spiros Focás, Umberto D’Orsi, Franca Valeri, Riccardo Garrone e una giovanissima Loredana Bertè.

Basta guardarla, la trama del film

La trama di Basta guardarla è incentrata sulle vicende della contadina ciociara Enrichetta. Viene adescata da Silver Boy, un artista a bordo di una vecchia decappottabile nera, a capo di una compagnia che va in giro per i teatri italiani inscenando spettacoli di canzoni e balletti. Durante una performance, Enrichetta resta affascinata da Silver Boy quando canta Tre rose. Lei diventa così ballerina nella sua compagnia, con l’aiuto del coreografo gay Danilo. Silver Boy resta rapido dalla classe della ragazza, da lui denominata Erica.

I due vivono momenti di passione in un casolare. La soubrette Marisa do Sol è invidiosa e fa in modo che Enrichetta venga cacciata da Silver Boy per un tradimento mai avvenuto. La ragazza viene scelta da un’altra compagnia che non le dona le soddisfazioni precedenti. Nel frattempo, Silver Boy è alla ricerca disperata della sua donna, ma i due non riescono a ritrovarsi. Alla fine, la coppia lascia in secondo piano il mondo dello spettacolo e si concentra sulla forza dell’amore.



