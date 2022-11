Bastian, chi è il nuovo fidanzato di Ilary Blasi?/ “È un imprenditore e…”

Chi è Bastian, il nuovo fidanzato di Ilary Blasi: lo scoop di Chi

Archiviata la storia d’amore con Francesco Totti, Ilary Blasi torna a sorridere al fianco del nuovo fidanzato. Il settimanale Chi ha pizzicato la coppia insieme presso l’aeroporto di Zurigo, dopo aver “trascorso un week end romantico in un esclusivo hotel con centro benessere“. Gli scatti mostrano la neo-coppia complice, sorridente ed innamorata, con la conduttrice che bacia e abbraccia la sua nuova fiamma lasciandosi trasportare da questo nuovo, nascente sentimento. Ma chi è colui che ha conquistato il cuore della bionda conduttrice Mediaset?

Il magazine diretto da Alfonso Signorini ne dà un ritratto abbastanza preciso, grazie anche alle prime informazioni a disposizione sul conto del ragazzo. Si chiama Bastian, è un imprenditore tedesco, ha un fisico possente e vive a Francoforte: questi i primi dettagli dell’identikit dell’uomo. Non ci è ancora dato sapere quando è effettivamente sbocciato il loro amore: sappiamo solo, stando a quanto riportato dalla rivista, che “la relazione è recente e i due si conoscono da poco“.

Ilary Blasi riparte da Bastian, Francesco Totti felice con Noemi Bocchi…

La rinascita di Ilary Blasi ora sembra avere un nome e un volto ben precisi. La conduttrice Mediaset riparte da Bastian dopo la delusione amorosa segnata dalla rottura con Francesco Totti, ufficializzata lo scorso luglio e che ora li vede impegnati in una separazione che sembra indirizzata verso una via consensuale, evitando così di approdare in tribunale. L’ex Capitano della Roma è ripartito da Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma, con la quale ormai condivide un progetto futuro in comune, a cominciare da una nuova casa in cui coltivare il loro amore.

Ilary Blasi, invece, ritrova il sorriso con Bastian. Le informazioni snocciolate da Chi non sono ancora complete e, dopo l’anteprima social sganciata oggi su Instagram, il magazine di Alfonso Signorini potrebbe svelare dettagli aggiuntivi e più approfonditi sull’identikit del ragazzo nel nuovo numero in edicola da domani. Quello che è certo, al momento, è che la conduttrice ha ritrovato il sorriso dopo mesi difficili.

