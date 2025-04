Ilary Blasi è pronta stasera a condurre una nuova puntata di The Couple prima della chiusura anticipata a causa del flop, anche perché ora Mediaset sembra avere gli occhi puntati su L’Isola dei Famosi, che si preannuncia essere l’ennesimo fallimento, anche se la speranza è come sempre l’ultima a morire. Ma se dal punto di vista professionale la conduttrice non ha raccolto i risultati sperati, dal punto di vista sentimentale non potrebbe essere più contenta di così, come ha raccontato più volte dato che è felicemente innamorata di Bastian Muller.

Com’è stato il loro primo incontro? Come la scena di un film: come ha raccontato lei stessa a Verissimo si trovano entrambi nella lounge di una compagnia aerea quando si sono guardati, poi lei è andata in bagno, e quando è uscita se l’è trovato davanti, catturato dalla sua bellezza. “Non sapeva chi fossi” ha raccontato lei, e le ha chiesto il profilo Instagram. Da quel momento in poi si sono scritti fino ad arrivare a essere una coppia affiatata. Da quel momento sono trascorsi due anni, e chissà che presto i due non decidano di convolare a nozze.

Bastian Muller e Ilary Blasi: come procede la loro storia d’amore

Ma come procede la relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller? A gonfie vele, stando alle parole di lei rilasciate ultimamente nel salotto della sua amica Silvia Toffanin. Lo ha definito una sorta di valore aggiunto, che la fa ridere e la fa sentire amata e protetta. E poi cosa da non sottovalutare: la famiglia di lei è pazza di lui. La conduttrice non ha affatto pregiudizi sul secondo matrimonio, anzi, si dice che il secondo ancora più bello, quindi chissà che i due non decidano presto di convolare a nozze al fine di celebrare a tutti gli effetti il loro sentimento.

Dal 2007 al 2015 pare che Bastian abbia lavorato come maggiordomo in un noto hotel di St. Moritz, ma in linea di massima la sua famiglia ha un’azienda specializzata in perforazioni e scavi per pozzi fondata più di un secolo fa. Ora gestisce un’azienda specializzata in insegne luminose. Parla correttamente l’inglese, oltre al tedesco che è la sua lingua madre, e ovviamente sta imparando l’italiano al fine di conversare più abilmente con la sua fidanzata.