Bastianich racconterà l’esodo degli istriani/ “Scriverò un film sulla nostra storia”

Dopo aver raggiunto la notorietà grazie alla sua attività da ristoratore e soprattutto per il ruolo di giudice a Masterchef Usa e Masterchef Italia, Joe Bastianich ha iniziato una variegata avventura nel mondo dello spettacolo. Giudice di Italia’s Got Talent ma anche cantante, con tanto di singoli e album in arrivo. Ma non è tutto: è pronto a tuffarsi anche nel grande e piccolo schermo.

ITALOAMERICANI VINCONO PECHINO EXPRESS/ Joe Bastianich e Andrea Belfiore, che tappa!

Intervistato dal Quotidiano Nazionale in occasione dell’uscita del suo Ep “Silverado”, ha rivelato di voler raccontare la storia degli istriani: “Sto scrivendo un film sulla emigrazione istriana, sull’esodo degli istriani nel mondo. Sto scrivendo sia un documentario che un racconto di fiction”. Bastianich è figlio di un emigrante istriano, volato negli Usa per trovare fortuna.

Gli Italo Americani, Joe Bastianich e Andrea Belfiore/ Saranno vincitori di tappa?

Il nuovo progetto di Bastianich

Nell’intervista rilasciata al QN, Bastianich – reduce dall’avventura a Pechino Express – ha parlato del suo Ep e ha rivelato che ci sono alcune cover di canzoni che hanno segnato la mia vita: i Bee Gees con Stayin’ Alive, Frankie Goes to Hollywood con Relax: “Il progetto è dedicato ad Avicii, il produttore e compositore svedese che ha portato il folk & country nella musica elettronica, morto suicida a 29 anni. I Bee Gees perché la New York della Febbre del sabato sera è quella in cui sono cresciuto io: Tony Manero era un outsider come me”. Bastianich si è inoltre soffermato sull’adolescenza nel Queens, rivelando di essersi sempre sentito straniero: “Siamo sempre stati stranieri, cittadini di seconda fascia, un po’ meno degli altri. Essere straniero è una parte del mio Dna. Eravamo poveri, ho vissuto la povertà in prima persona: ho visto come vivevano i benestanti, e ho deciso che volevo essere uno di loro””.

LEGGI ANCHE:

Andrea Belfiore/ "Da Pechino Express io e Joe Bastianich ci portiamo nuovi amici"

© RIPRODUZIONE RISERVATA