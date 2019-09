Bastille Day: Il colpo del secolo/ Su Italia 1 il film con Idris Elba (26 settembre)

Bastille Day il colpo del secolo va in onda oggi, giovedì 26 settembre 2019, su Italia 1 per la prima serata. Si tratta di una pellicola realizzata nell’anno 2016 dalla casa cinematografica Studiocanal in collaborazione con altra compagnie mentre la distribuzione in Italia è stata gestita dalla Eagle pictures. La regia del film è stata affidata a James Watkins il quale ha anche scritto il soggetto in collaborazione con Andrew Baldwin con quest’ultimo che si è anche occupato della sceneggiatura. Il montaggio è stato realizzato da John Harris, le musiche della colonna sonora state composte da Alex Heffes e nel cast figurano Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Kelly Reilly e Anatol Yusef.

Bastille Day il colpo del secolo, la trama del film

Nella città di Parigi si incontrano o per meglio dire si scontrano un agente della CIA in missione in terra francese e un abile ladruncolo di quartiere che gli porta via una borsa contenente una bomba. Dopo una serie di vicissitudini la borsa scoppierà accidentalmente in una piazza piuttosto frequentata del capoluogo francese comportando la morte di quattro persone. Ben presto l’attentato viene rivendicato da una pseudo organizzazione criminale che si dice pronta ad attuare altri attentati pur di destabilizzare il governo francese. I due protagonisti ossia l’agente della CIA e il borseggiatore tuttavia si ritroveranno a dover collaborare per riuscire a smascherare quanti dicono di far parte dell’organizzazione terroristica, per riportare la pace e la tranquillità a Parigi. Dopo i numerosi e fortuiti interventi con cui vengono disinnescati alcune delle bombe piazzate su tutto il territorio francese si scoprirà che in realtà dietro all’organizzazione terroristica ci sono una serie di agenti francesi che hanno utilizzato la vicenda come diversivo in maniera tale da mettere in atto un incredibile piano criminale che ha come principale obiettivo quello di attaccare e svaligiare la facoltosa banca di Francia all’interno della quale sono conservati diverse centinaia di milioni di euro e soprattutto sono presenti numerose opere d’arte dall’inestimabile valore.

