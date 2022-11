Bastille day Il colpo del secolo/ Su Italia 1 il film con Idris Elba

Bastille day Il colpo del secolo, film di Italia 1 diretto da James Watkins

Bastille day Il colpo del secolo va in onda oggi, lunedì 28 novembre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Il thriller è stato prodotto in diversi paesi, in particolare Francia e Stati Uniti d’America nel 2016 ed è stato diretto da James Watkins. A comporre il cast hanno contribuito Idris Elba, Charlotte Le Bon, Eriq Ebouaney e Josè Garcia.

Angelica alla corte del re/ Su Rete 4 il film con Giuliano Gemma

Il film Bastille day Il colpo del secolo nasce da un’idea di Andrew Baldwin, fortemente ispirato dallo stile di Jason Bourne nei suoi film d’azione. L’autore inizialmente aveva pensato al celebre Pierre Morel per la regia; a causa di alcune divergenze in riferimento al progetto alla fine quest’ultimo ha deciso di rifiutare. Il ruolo infatti è stato svolto da James Watkins, responsabile anche del soggetto.

Il ritorno dell'eroe/ Su Rai 2 il film con Jean Dujardin

Bastille day Il colpo del secolo, la trama del film

La storia di Bastille day Il colpo del secolo si articola a Parigi in un contesto storico ben noto, ovvero in prossimità della presa della Bastiglia. I protagonisti sono esattamente opposti tra di loro sia per carattere che per ruolo sociale. Da un lato Sean, operativo per la CIA, dall’altro Michael Mason, delinquente professionista che si diletta principalmente nei furti.

I due vengono a contatto a causa di una situazione piuttosto delicata proprio conseguente all’ennesima malefatta di Mason. L’agente è inviato nella capitale francese per una missione segreta e assiste ad una clamorosa esplosione avvenuta in una delle piazze principali della città. L’ordigno era presente all’interno di una borsa apparentemente innocua, tanto che proprio Michael aveva deciso di strapparla al proprietario convinto di poter giovare del contenuto.

Split/ Dove vedere in streaming su Italia 1 il film con James McAvoy

Nonostante gli iniziali sospetti di coinvolgimento, Mason riesce ad essere scagionato dalla rivendicazione dei reali proprietari e autori dell’attentato. Nello specifico, una banda criminale annuncia di essere in procinto di seminare il panico in diversi paesi del mondo attaccando tutti i luoghi più centrali culturalmente e non solo. Parigi nel frattempo è attanagliata da attentati in altre zone e la popolazione è letteralmente in subbuglio.

In preda al caos Sean e Mason decidono di aiutarsi a vicenda mettendo le abilità dell’uno al servizio dell’altro. Dopo una serie di ricerche vengono a conoscenza di un aneddoto legato agli attacchi davvero imprevisto. Infatti, alla base di tutto non vi era la banda che aveva rivendicato la proprietà dell’ordigno. All’origine del terrore vi erano le mire di un’organizzazione di forze dell’ordine dissidenti che stavano per mettere in atto un piano diabolico. Il caso generato doveva infatti servire a distrarre l’attenzione pubblica dalla loro volontà di assaltare la Banca di Francia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA