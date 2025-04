I bastoncini di pesce fanno male e sono cancerogeni? Se l’è domandato in queste ore il Corriere della Sera, dopo che Bon a savoir, una rivista svizzera dedicata ai consumatori, ha pubblicato una indagine attraverso la quale dimostrerebbe che all’interno degli stessi bastoncini di pesce vi sarebbero delle sostanze nocive. Si tratta per certi versi di una inchiesta choc quella realizzata dai vicini elvetici, tenendo conto che i bastoncini di pesce sono da anni sulle tavole degli italiani, soprattutto i più famosi, quelli a marchio Findus, in quanto particolarmente apprezzati dai nostri bimbi. Inoltre, sono facili da cuocere, visto che si possono mettere per una decina di minuti al forno, o eventualmente in padella, e permettono di far mangiare ai nostri piccoli il pesce, anche se ovviamente non appena pescato e con l’aggiunta della panatura, comunque un buon compromesso.

Attenzione però ai dati emersi, a cominciare dal dire che all’interno di un bastoncino (Bon a savoir ne ha fatti analizzare 15 di diverse marche), la percentuale di pesce è molto alta, fino al 68 per cento (da un minimo di 65), mentre il restante 32-35 per cento è composto dalla panatura. Di conseguenza poco meno di due terzi è pesce, ed è già un’ottima notizia. Il problema è rappresentato dal glicidolo, che è una sostanza che, come riferito nella stessa inchiesta, si forma a seguito della produzione di grassi vegetali e di oli, e che viene considerata cancerogena. Attenzione però, perchè il mensile svizzero ci tiene comunque a precisare che, dalle analisi effettuate in laboratorio, non emerge “alcun rischio acuto per la salute”.

BASTONCINI DI PESCE, I CONSIGLI DELLA DOTTORESSA ROSSI

Ovviamente associare la parola cancerogena ad un alimento “per bambini”, non è proprio il massimo, ma gli amici svizzeri precisano che non si tratta di un’emergenza quanto di una precisazione, della serie: “meglio comunque sapere che all’interno dei bastoncini di pesce potrebbe esservi questa sostanza…”. Per cercare di capirne di più il quotidiano di via Solferino ha parlato con l’esperta di nutrizione Laura Rossi, che ha precisato che è fondamentale, come per tutti gli alimenti, utilizzare il buon senso, ovvero, la quantità dei bastoncini di pesce.

Qual è quindi la quantità consigliata? Ovviamente è assolutamente sconsigliato mangiarli tutti i giorni, ma così come è sbagliato mangiare tutti i giorni pasta, riso, carne e via discorrendo. Da sempre i nutrizionisti e i medici addetti ai lavori, ci raccomandano di variare la nostra alimentazione, sia per poter assicurarsi i migliori nutrienti, sia per evitare appunto situazioni di questi tipi, con il rischio di accumulare delle sostanze nocive che si potrebbero trovare in un prodotto o in un altro. Di conseguenza, una volta ogni due o tre settimane può essere la quantità indicata per chi vuole mettere a tavola i bastoncini di pesce.

BASTONCINI DI PESCE, L’IMPORTANTE E’ NON ESAGERARE

Fondamentale quindi non esagerare anche perchè il pesce fresco o comunque senza panatura, è diverso rispetto ai bastoncini ed è ovviamente più ricco di nutrienti. Sulla vicenda, conclude il Corriere della Sera, si è espressa anche l’Efsa, che è l’autorità europea che vigila sulla sicurezza alimentare e che attraverso la presidente Helle Knutsen, ha fatto sapere che il glicidolo è sia genotossico che cancerogeno, ma in ogni caso vale sempre la regola della quantità e del buon senso, il cosiddetto “margine di esposizione”.

Ciò che conta è quindi la quantità complessiva di questi elementi nocivi all’interno della nostra dieta, ricordando, come precisa la dottoressa Rossi, che è inevitabile non esporsi a queste sostanze in maniera quasi quotidiana. Il consiglio è quello di controllare sempre le etichette dei cibi primi di acquistarli, scegliendo quindi i prodotti più salutari, ovvero, senza grassi, sali e zuccheri. Inoltre, più specificatamente sui bastoncini di pesce, è consigliabile scegliere quelli di dimensioni maggiori dove il pesce è in quantità più alte rispetto alla panatura.