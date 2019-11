Batman Begins, Italia 1/ Film con Christian Bale (oggi, 22 novembre 2019)

Batman Begins va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 22 novembre 2019, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2005 da diverse case cinematografiche tra cui la Warner Bros e la Legendary Pictures per la regia di Christopher Nolan. Il soggetto è stato tratto dal famoso personaggio dei fumetti ideati da David S. Goyer, Bob Kane e Bill Finger mentre la sceneggiatura è stata rivista da lo stesso regista e dallo stesso David S. Goyer. Il montaggio è stato realizzato da Lee Smith, le musiche della colonna sonora sono stata scritta è composta da Hans Zimmer in collaborazione con James Newton Howard mentre costumi indossati sul set cinematografico sono stati realizzati da Lindy Hemming. Nel cast grandissimi nomi del cinema mondiale tra cui Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman e Cillian Murphy.

Batman Begins, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Batman Begins. In una tenebrosa caverna sperduta in Asia che funge da vero e propria cella vi è rinchiuso un uomo di nome Bruce Wayne. Nonostante il suo aspetto estremamente trasandato e soprattutto la povertà di cui disponi in questo momento in realtà Bruce è una multimiliardario americano che in seguito all’uccisione barbara dei propri genitori davanti ai suoi occhi da parte di un malvivente in cerca di denaro ha visto e soprattutto ha dovuto fare i conti una vita estremamente complessa fatta di tanto odio mai del tutto celato. Per via dei demoni del passato che gli oscurano la sua mente Bruce si è ritrovato rinchiuso in questa cella dove fa la conoscenza di una sorta di mentore che cerca di indottrinarlo e per spingerlo a trovare la giusta forza emotiva e soprattutto seguire una ideologia indirizzata nel combattere tutto il male presente nel mondo e tutte le forme di ingiustizia.

Bruce ripercorrendo nella propria mente i fatti che ne hanno caratterizzato i primi anni di vita decide di intraprendere questo percorso e dopo essere uscito di carcere si ritrova a far parte praticamente di una sorta di setta chiamata Setta delle ombre in cui tutti i componenti devono fare i conti con un duro addestramento grazie al quale entrano in possesso di incredibili capacità nel combattimento e soprattutto per quanto riguarda i marziali. Inoltre il compito dei componenti della Setta è quello di uccidere e quindi eliminare dal mondo ogni forma di male. Tuttavia Bruce si fermerà a metà strada in quanto nel momento in cui viene chiamato a fare una sorta di prova concernente l’uccisione di un ladro decide di fermarsi in quanto sicuro che questo genere di situazioni non faccia nel bene nel mondo e che soprattutto spetti alla giustizia sotto forma di processo capire quale sia la forma di penitenza. Questo farà nascere una furibonda lite all’interno della Setta che porterà la distruzione della Setta stessa con Bruce che quindi ritornerà a Gotham City a distanza di molti anni per cercare di dare il proprio aiuto nel combattere la criminalità organizzata e ritrovando anche la propria amica di sempre fin dai tempi dell’infanzia che nel frattempo diventata il braccio destro del procuratore distrettuale. Bruce ha ormai capito di dover diventare una sorta di simbolo della lotta alla criminalità ed in particolar modo assumerà le forme di un uomo pipistrello il cui nome sarà Batman.

Il trailer di Batman Begins





