Batman Begins, Italia 1/ Trama e cast film con Christian Bale (oggi, 13 dicembre)

Batman Begins, cast del film in onda oggi, 13 dicembre, su Italia 1 con Christian Bale protagonista

Il palinsesto televisivo di Italia 1 prevede per la prima serata di domenica 13 dicembre a partire dalle ore 21:20 la messa in onda del film di genere avventura thriller Batman Begins. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2005 grazie ad una co-produzione tra Regno Unito e Stati Uniti d’America che ha visto diverse case cinematografiche occuparsene tra cui la Warner Bros, la Legendary Pictures e la DC Entertainment. La regia del film è stata affidata a Christopher Nolan con soggetto scritto da David S. Goyer e tratto dal personaggio ideato da Bob Kane e Bill Finger mentre la sceneggiatura è stata sviluppata dallo stesso regista in collaborazione con il solo Goyer. Il montaggio è stato eseguito da Lee Smith, le musiche sono di Hans Zimmer & James Newton Howard mentre nel cast figurano Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman e Cillian Murphy.

Tra i principali protagonisti di questo film figura anche l’attore americano Mark Boone Junior nato a Cincinnati il 17 marzo del 1955 è diventato famoso soprattutto per aver preso parte a una serie televisiva Sons of Anarchy. Per quanto riguarda il mondo del cinema l’esordio è venuto nel 1983 con una pellicola Variety. Tra i lavori più significativi che fino a questo momento hanno caratterizzato la sua carriera ricordiamo soprattutto 58 minuti per morire – Die Harder, L’ultimo cacciatore, Seven, Incubo finale, La sottile linea rossa, Memento, Armageddon – Giudizio finale, La casa maledetta, The Birth of Nation – Il risveglio di un popolo e tanti altri ancora.

Batman Begins, trama del film

Il personaggio principale di Batman Begins è Bruce Wayne, un miliardario taciturno e scontroso che, dopo aver dovuto prendere atto della morte dei suoi genitori davanti ai suoi occhi per mano di un ladro, si ritrova a vagabondare nel mondo alla ricerca della pace interiore anche perché si ritiene responsabile di quanto successo. Il suo lungo vagabondare lo ha portato in Asia meridionale ed in particolare modo è stato catturato e rinchiuso in una prigione di un piccolo Stato ubicato sulle asperità dei Monti Himalaya. All’interno di questa cella l’uomo è costretto a fare i conti con il proprio passato e con l’incapacità di saper superare tutto questo. Un giorno dinanzi alla sua cella arriva un uomo di nome Ducard il quale afferma di potergli dare modo di avere giustizia nel mondo. L’uomo gli parla di una sorta di prova che deve superare per poter tornare libero e di intraprendere un percorso di addestramento del corpo e della mente per entrare a far parte della setta delle ombre. Un’organizzazione composta da guerrieri che ha quale come principale obiettivo quello di eliminare tutto quello che c’è di marcio nel mondo. Bruce Wayne uscito di cella riesce a recuperare questo fatidico fiore azzurro e quindi ad iniziare un percorso di addestramento supportato dal leader il cui nome è Ra’s al Ghul. Durante l’addestramento dovrà superare tutte le sue paure e soprattutto vedrà forgiare il suo corpo e la sua abilità nel combattimento. Durante le interminabili giornate trascorse allenando il corpo e la mente riaffiorano tutti i ricordi del suo passato, in particolar modo il momento della morte dei suoi genitori, il suo tentativo di farsi giustizia in maniera sommaria in virtù del fatto che un sistema corrotto aveva permesso al criminale di uscire di galera. Inoltre si ricorda soprattutto della sua vecchia amica di infanzia che lo aveva ripreso duramente una volta saputo il suo intento di farsi giustizia. Proprio questo ricordo non permetterà a Bruce Wayne di entrare a far parte della setta in quanto gli viene chiesto come prova da superare quella di uccidere e giustiziare un ladro. Bruce non solo dice di no, ma fa presente a tutti i componenti della setta come sia sempre necessario fare in modo che la giustizia si occupi di tutto questo. Da qui ne nascerà una sorta di rivoluzione che distruggerà la struttura dove i guerrieri si addestrano e soprattutto comporterà la morte del leader mentre Ducard viene tratto in salvo dallo stesso Bruce. Bruce a questo punto, dopo 7 anni lontani, decide di far ritorno a Gotham City per riprendere il suo posto alla guida della compagnia di famiglia e soprattutto per dar vita alla sua nuova idea di giustizia diventando Batman, l’antagonista di tutti i malviventi e di tutti i mafiosi presenti in città.



