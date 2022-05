Batman Begins/ Su Italia 1 il film di Christopher Nolan con Christian Bale

Batman Begins, film di Italia 1 diretto da Christopher Nolan

Batman Begins riempirà la serata di Italia 1 oggi, domenica 22 maggio alle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata nel 2005 da diverse case cinematografiche tra cui la Warner Bros Pictures e la Legendary Pictures senza dimenticare l’appoggio della DC Comics.

La regia di questo splendido film è stata firmata da Christopher Nolan con soggetto tratta ovviamente dei personaggi scritti e inventati da Bob Kane e Bill Finger mentre la sceneggiatura è dello stesso regista in collaborazione con David S. Goyer. La distribuzione è stata gestita ai botteghini italiane dalla Warner Bros con le musiche di Hans Zimmer & James Newton Howard mentre nel cast figurano Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman e Cillian Murphy.

Batman Begins, la trama del film: le origini dell’uomo pipistrello

Leggiamo la trama di Batman Begins. Bruce Wayne è un bambino che vive nella città di Gotham quando gli accade un fatto che gli cambia completamente la vita. In maniera accidentale cade in un pozzo privo di acqua dove si ritrova a dover fare i conti con uno stormo nutrito di pipistrelli i quali lo spaventano a morte.

Da questo momento in poi avrà un rapporto abbastanza conflittuale con i pipistrelli tant’è che una sera, mentre si trovava a teatro con suo padre e sua madre, si dimostra alquanto infastidito dalla presenza di artisti che erano per l’appunto travestiti da pipistrelli. Una volta uscire al teatro insieme ai suoi genitori è vittima di un balordo rapinatore che uccide in maniera avventata suo padre e sua madre per poi fuggire. Il povero Bruce è costretto così a vivere da orfano e viene tirato su dal maggiordomo di famiglia Alfred peraltro potendo contare su un’infinità ricchezza economica.

Una volta diventato più grande e aver appreso di come l’assassino dei genitori sia uscito per buona condotta, decide di farsi giustizia da solo ma non ci riuscirà perché l’uomo viene prima assassinato dai sicari di un potente boss mafioso contro cui il rapinatore aveva testimoniato.

La sua amica d’infanzia, Rachel di cui peraltro lui è segretamente innamorato, lo rimprovera per questo suo tentativo di farsi giustizia al di fuori della legge ricordandogli come suo padre non avrebbe mai approvato e anzi si sarebbe vergognato di questo genere di atteggiamento. Questo battibecco avrà delle ripercussioni sulla vita di Bruce il quale decide di andare via e di intraprendere un percorso spirituale che lo porterà a fare la conoscenza della mitica Setta delle ombre. Porterà avanti un percorso che lo fortificherà dal punto di vista psicologico e soprattutto lo addestrerà al combattimento e al saper gestire ogni forma di dolore. Quando farà ritorno a Gotham vestirà i panni di Batman, il supereroe mascherato che cerca di contrastare il crimine.

