Batman Begins/ Video, su 20 il film di Christopher Nolan con Liam Neeson (22 ottobre)

Batman Begins è il film che ci offre in prima serata Canale 20 oggi, martedì 22 ottobre, a partire dalle ore 21.20. La pellicola è stata realizzata nel 2005 tra Stati Uniti e Regno Unito e tratta da un soggetto di David S. Goyer, che trae a sua volta spunto da una nota serie di fumetti. Prodotto da DC Entertainment, Legendary Pictures e Warner Bros. e impreziosito dalle musiche allestite da Hans Zimmer e James Newton Howard, il film è stato diretto da Christopher Nolan. Si tratta di un regista, produttore e sceneggiatore britannico che conta ben cinque nomination ai Premi Oscar per i titoli Memento, Inception e Dunkirk. Protagonista principale è il performer Christian Bale, vincitore nel 2011 di un Premio Oscar come miglior attore non protagonista in The Fighter e candidato grazie ai suoi ruoli in American Hustle – L’apparenza inganna, La grande scommessa e Vice – L’uomo nell’ombra. Viene affiancato da Michael Caine, interprete britannico a sua volta vincitore per due volte degli Oscar per Hannah e le sue sorelle e Le regole della casa del sidro. C’è anche Katie Holmes, diventata famosa grazie alla serie Dawson’s Creek e ai film Hannah e le sue sorelle, Abandon – Misteriosi omicidi e Un perfetto gentiluomo. Il cast di alto livello è completato da Liam Neeson, Morgan Freeman, Cillian Murphy e Gary Oldman.

Batman Begins, la trama del film

Batman Begins si apre con il protagonista Bruce Wayne in prigione nel lontano Bhutan. Si tratta di un multimiliardario caduto in disgrazia, che viene visitato da un uomo, Henri Ducard, che gli promette di dargli la giustizia ricercata. Quest’ultimo è in realtà l’aiutante del leader di una Setta, definita delle Ombre, che cerca di rendere il mondo meno marcio. Wayne impara le arti marziali e supera ogni paura, ricordando sempre i suoi genitori defunti. Ricorda a poco a poco gli avvenimenti precedenti, prima che viene invitato dalla Setta ad uccidere un ladro. Bruce si rifiuta e combatte contro la Setta, uccidendo il leader e salvando solo Ducard. Torna nella sua Gotham City allo scopo di salvare una città dilaniata dalla corruzione e a causa del mafioso Falcone. Bruce si erge a simbolo e decide di non limitarsi ad essere un digilante, ma di trasformarsi in Batman per eliminare i criminali. Contrasta Falcone e lo cattura, ma quest’ultimo riesce a comandare anche in prigione. Il dottor Crane fa impazzire Falcone e rapire Rachel, ma Batman la trova e la libera da un manicomio sconfiggendo Crane. Bruce ritrova Ducard, che in realtà era il vero leader della Setta delle Ombre. Batman lo affronta sull’isola di Narrows e l’intera città viene messa a serio repentaglio dal gas terribile di Crane, che fa impazzire tutti i cittadini locali. Batman sconfigge il capo della Setta facendolo cadere da un treno e sceglie come leader della sua compagnia Fox. Batman inizia a proteggere la città in attesa del suo prossimo rivale, il folle Joker.

Il trailer di Batman Begins





© RIPRODUZIONE RISERVATA