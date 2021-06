Batman e Catwoman, censurata scena sess* orale nella serie Harley Quinn/ DC spiega…

Nella terza stagione dello show animato su Harley Quinn, in arrivo su HBO Max, c’è una scena particolarmente hot che DC pare abbia deciso di censurare. I protagonisti del frame in oggetto sono Batman e Catwoman. In particolare, l’Uomo pipistrello nella scena praticherebbe del sesso orale per soddisfare la sua partner. Una scena che la DC ha trovato per nulla adatta al tipo di format, motivando dunque la censura con queste parole ​“gli eroi non fanno queste cose“. “Nell’imminente terza stagione doveva esserci una scena in cui Batman praticava sesso orale a Catwoman”, ha raccontato a Variety Justin Halpern, uno dei co-creatori di Harley Quinn.

Rosaria Cannavò "Chiarire con Fariba? Non mi interessa"/ "Isola? Sembrava recitasse"

Justin Halpern spiega il motivo della censura da parte di DC

Halpern ha così motivato la scelta della censura, spiegando che: “Dc ci ha detto: ‘Assolutamente no! Gli eroi non fanno queste cose’. E noi: ‘Volete dirci che sono degli amanti egoisti?’. Risposta: ‘No, è che vendiamo giocattoli e diventa più difficile se Batman fa quelle cose’”. Chiare, dunque, le motivazioni di questa scelta. È innegabile che la serie animata dedicata ad Harley Quinn abbia superato dei paletti, distinguendosi per la libertà creativa; tuttavia, alcuni limiti rimangono ancora invalicabili in alcuni casi. Halpern ha allora concluso la sua analisi, dichiarando: “È incredibilmente gratificante e liberatorio usare personaggi considerati cattivi, perché hai maggiore margine di manovra”.

LEGGI ANCHE:

Rosaria Cannavò "Amo Francesco Casagrande"/ "Vorrei un figlio, mi conquistò così..."Luca Barbareschi: "Non lascerò nulla ai miei figli"/ "Eredità a chi fa opere di bene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA