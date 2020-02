Batman è tornato/ A 15 anni da Batman Begins una grande sorpresa per i fan

Batman è tornato, ormai possiamo dirlo ad alta voce e non si dovrà aspettare l’uscita del nuovo capitolo firmato da Matt Reeves. Intanto la trilogia di Christopher Nolan torna con una nuova edizione limitata con le grafiche degli artisti della MONDO. Si tratta di uno splendido omaggio che arriva a 15 anni dall’uscita nelle sale di Batman Begins, seguito da Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro il Ritorno. Si tratta di un’edizione limitata da mille pezzi con tre cofanetti in cartone che includeranno 3 dischi con il film in 4K Ultra Hd, l’opera in blu-ray con tanto di contenuti speciali. Sicuramente la parte più bella è legata alla copertina illustrata con gli artwork della MONDO cioè il collettivo dei creativi specializzata in comics, serie televisive e artwork appunto di cinema.

Batman è tornato, il nuovo film nel 2021

Nel 2021 tornerà al cinema l’uomo pipistrello col titolo The Batman. La data è stata annunciata per il 25 febbraio con la regia di Matt Reeves e Robert Pattinson nel ruolo del supereoe più famoso del mondo dei fumetti e anche del cinema. Catwoman invece sarà interpretata da Zoe Kravitz con nel cast Jeffrey Wright e molte altre stelle. La sceneggiatura invece è curata dallo stesso Matt Reeves insieme a Bill Finger. Si parla di un film pieno di momenti spettacolari e con dei protagonisti di assoluto livello. Per ammirare The Batman dovremmo aspettare ancora un po’, ma c’è da dire che comunque al momento ci possiamo accontentare dell’uscita dell’edizione limitata della trilogia diretta da Christopher Nolan.

