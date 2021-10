Batman Forever, Italia 1/ Joel Schumacher distrugge l’uomo pipistrello

Sabato 9 ottobre 2021 su Italia 1 alle ore 13:45, in fascia pomeridiana, andrà in onda il film fantastico Batman Forever. La pellicola trae ispirazione dalle avventure dei fumetti DC incentrare sul personaggio dell’uomo pipistrello, Batman appunto, che veste con un lungo mantello nero e lotta la criminalità con i suoi marchingegni. Batman Forever (in italiano è stato conservato il titolo originale) è il terzo film di una trilogia di pellicole iniziata nel 1989 con Batman e proseguita nel 1992 con Batman – Il Ritorno. Il regista di questa pellicola, che risale al 1995, è Joel Schumacher, mentre la regia dei due film precedenti era stata di Tim Burton, che di questo terzo episodio è il produttore.

L’attore che interpreta Batman non è più, come nelle precedenti pellicole, Michael Keaton, ma Val Kilmer, che veste i panni del milionario Bruce Wayne, alias l’uomo pipistrello. Nel cast compaiono inoltre Tommy Lee Jones e Jim Carrey, che interpretato due avversari di Batman, Due Facce e l’Enigmista. L’interprete femminile è Nicole Kidman. Il film ebbe 3 candidature all’Oscar e una al Golden Globe, ma vinse solo premi cinematografici minori. Per alcuni proprio Schumacher di fatto ha distrutto l’uomo pipistrello in un film non riuscito.

Batman Forever, la trama del film

Leggiamo la trama di Batman Forever. Bruce Wayne è un uomo molto facoltoso della città di Gotham City, ma vive una doppia vita. Di notte infatti si veste da pipistrello e gira per le strade per combattere la criminalità. Nella veste di Batman Bruce collabora con la Polizia, che difatti chiede il suo aiuto per catturare un pericoloso criminale. Questi si fa chiamare Due Facce da quando il suo volto è stato sfigurato dall’acido e nutre del risentimento personale verso Bruce Wayne, oltre ad essere convinto che proprio il ricco uomo d’affari sia Batman. Nel frattempo, Bruce si fa anche un altro pericoloso nemico: uno dei suoi dipendenti a cui ha rifiutato di finanziare un progetto si trasforma ne l’Enigmista, assetato di vendetta. Due Facce e l’Enigmista si coalizzano contro Batman, per smascherarlo e ucciderlo. ma anche quest’ultimo può contare su un aiuto inatteso: un giovane che vuole combattere al suo fianco e che si fa chiamare Robin.

