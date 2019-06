Batman forever/ Video, su Italia 1 il film con George Clooney (oggi, 22 giugno 2019)

La firma di Joel Schumacher torna di nuovo nel sequel del film ‘Batman forever‘ in onda nel pomeriggio Italia 1 del 22 giugno 2019 con inizio alle ore 14,40. La rete Mediaset dedicata al pubblico più giovane trasmetterà infatti ‘Batman e Robin’ sequel di quel ‘Batman forever’ che tanto piacque ad un vasto pubblico. Prodtto da Warner Bros. nel 1997, ‘Batman e Robin’ nacque confermando un po’ tutta la produzione precedente, con Tim Burton produttore dietro le quinte e Joel Schumacher in cabina di regia. Joel Schumacher, newyorkese DOC, tante idee sviluppate nel cinema, successi confermati nel tempo. Lo ricordiamo, e lo ricordate, per film come ‘Ragazzi perduti (The Lost Boys)’, parafrasi della storia di Peter Pan in chiave moderna, nel 1993 con ‘Un giorno di ordinaria follia (Falling Down)’, storia di tensione sociale e schizofrenia urbana, film presentato a Cannes con un Michael Douglas strepitoso.

L’accoppiata dedicata a Batman lo consacrò al cinema ed in seguito il successo fu confermato con pellicole come ‘Bad Company – Protocollo Praga (Bad Company)’ con Anthony Hopkins, ‘Il fantasma dell’Opera (The Phantom of the Opera)’, protagonista Gerald Butler, nel 2011 l’ultima firma del regista con ‘trespass’, una sorta di piccolo declino al quale è successo un immediato stop creativo. Lo attendiamo con nuovi lavori. Protagonista assoluto in ‘Batman e Robin’ George Clooney nel doppio ruolo dell’uomo pipistrello e di Bruce Wayne. L’amico Robin, il miglior amico dell’uomo pipistrello, è invece interpretato da Chris O’Donnell. In ‘Batman e Robin’ incontriamo anche Catwoman, la nemesi femminile del pipistrello, gothic lady che in questo ruolo vide la recitazione di Alicia Silverstone.

Batman forever, la trama del film

Andiamo a vedere nel dettaglio la trama di Batman forever. Mr. Freeze semina il panico e porta al massimo il livello d’allerta sul crimine nella scura e dark town Gotham City. Batman e Robin, pur sempre nel loro alone underground di eroi maledetti e solitari, difendono la città cercando di sventare le rapine del grosso e potente nemico di turno. Nello stesso momento Jason Woodrue, tra l’altro dipendente delle Wayne Entreprise, l’azienda di Bruce ‘Batman’ Wayne, usa gli esperimenti condotti dalla botanica Pamela Isley al fine di creare un potentissimo veleno. Accade però che la bella botanica entra in contatto con questa formulazione velenosa e, dopo una morte apparente, rinasce con una nuova veste, un nuova vita, Poison Ivy, il potere delle sostanze delle piante nel suo DNA, cosa che la convince di essere Madre Natura, un secondo nemico da tenere sotto controllo assieme a Mr. Freeze con il quale Poison Ivy si allea quasi immediatamente.

