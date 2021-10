Batman Il ritorno, Italia 1/ Michael Keaton è l’uomo pipistrello

Batman Il ritorno, film diretto da Tim Burton

Batman Il ritorno va in onda oggi, 2 ottobre, su Italia 1 a partire dalle ore 13:45. Si tratta di un film che appartiene ai generi azione e fantastico e che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo nell’anno 1992. Il film è stato diretto da Tim Burton mentre la sceneggiatura è stata scritta da Daniel Waters e Wesley Strick. Nel cast del film ci sono numerosi volti noti di Hollywood come Michael Keaton, Danny De Vito, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Pat Hingle, Doug Jones e Anna Katarina. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Danny Elfman, mentre la fotografia è stata curata da Stefan Czapsky.

Batman Il ritorno, la trama del film

In Batman Il ritorno si avvicina Natale a Gotham City. Tuttavia, tutta la popolazione, invece di concentrarsi sulla meravigliosa festività, è interessata a parlare di altro. Difatti, si vocifera che nelle fogne della città si aggiri un misterioso uomo pinguino, una bestia immonda che spaventa di notte i cittadini soli e angosciati. Allo stesso tempo, una nuova banda si aggira per la città seminando il terrore. Si tratta del Triangolo Rosso, che aggredisce diversi malcapitati e terrorizza la città con costumi e giochi circensi.

Per questa ragione, viene richiamato Batman, il giustiziere mascherato. Dopo aver visto il bat segnale, Bruce Wayne capisce che è arrivato il momento di entrare nei panni del suo alter ego. Subito riesce a sconfiggere i malviventi del triangolo rosso ma poco dopo capisce di avere a che fare con una minaccia molto più pericolosa. Difatti, nelle fogne di Gotham si aggira davvero un uomo pinguino, Oswald Cobblepot, un pazzo nobile caduto in disgrazia che vuole vendicarsi dell’intera città. Pinguino però non è solo, ma è appoggiato da Max Shreck, magnate e imprenditore che desidera costruire a Gotham una nuova centrale elettrica. Batman saprà come difendersi da questi nemici, riuscendo a sconfiggerli solo dopo una lunga battaglia. Tuttavia, il crociato incappucciato dovrà anche difendersi dall’ammaliante Catwoman, un enigmatico personaggio sempre in bilico tra bene e male.

Video, il trailer del film “Batman Il ritorno”





