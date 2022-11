Batman il ritorno/ Su Italia 1 il film con Danny DeVito nei panni del Pinguino

Batman il ritorno, film di Italia 1 diretto da Tim Burton

Batman il ritorno andrà in onda oggi, domenica 6 novembre, su Italia 1 a partire dalle 14.30. Il film del 1992 è stato distribuito da Warner Bros Italia Warner Home Video (Gli Scudi) e prodotto da Denise Di Novi, Tim Burton Per Polygram Pictures, Warner Bros. Pictures. La regia è di Tim Burton, vincitore nel 2007 del Premio Leone d’Oro alla carriera al Festival di Venezia e nel 2019 di un David di Donatello alla carriera. Nel cast abbiamo: Michael Keaton, vincitore di due Golden Globe per la serie tv Dopesick e per il film Birdman e un SAWA per Dopesick.

Nel cast c’è anche Danny DeVito. L’attore inizia lavorando nel negozio di parrucchiera di sua sorella e poi comincia a studiare recitazione. Nel 1971 Monicelli gli riserva una parte in La mortadella accanto a Gigi Proietti e Sophia Loren. L’attore/regista nel 2023 lo vedremo in Haunted mansion. Nel cast troviamo anche Michelle Pfeiffer, Michael Gouch e Christopher Walker. Nel 1993 Batman il ritorno ha ottenuto 2 candidature agli Oscar come migliori effetti speciali e miglior trucco. In Italia il film ha incassato nei primi 14 giorni di programmazione 4,5 mila euro e 4,4 mila euro nel primo fine settimana. Danny De Vito all’inizio non voleva accettare il ruolo di Pinguino, poi convinto dal suo amico Jake Nicholson per il successo che avrebbe ottenuto, ha cambiato parere. Nel 1995 è uscito il sequel Batman Forever per la regia di Joel Shumacher. I personaggi di Batman sono stati concepiti da Bob Kane.

Batman il ritorno, la trama del film

Leggiamo la trama di Batman il ritorno. La coppia Ester e Trucker Cobblepot è felice e si presta a festeggiare un bel Natale, difatti sono in attesa del loro primo figlio. Purtroppo al momento della nascita, Ester dà alla luce un neonato mostruoso. La coppia temendo i pettegolezzi della gente, abbandona il bambino dentro una culla e lungo il corso di un fiume. Il bebè viene raccolto e cresciuto da alcuni pinguini che vivono nella parte sotterranea di uno zoo abbandonato. Trascorrono trent’anni e Gotham City è dilaniata dalla criminalità che cresce inesorabile sostenuta dalla banda circense del “Triangolo Rosso”. Il giorno dell’inaugurazione dell’albero di Natale, i malviventi attaccano la gente intervenuta e Bruce Wayne decide di indossare gli abiti di Batman per fermare i criminali.

L’uomo pipistrello non riesce a evitare che Max Shreck, un avido magnate venga rapito e portato al cospetto di Pinguino, capo dei malviventi. Quest’ultimo scopre il losco piano di Shreck e lo ricatta, manterrà il segreto ma in cambio vuole il suo aiuto. Intanto Selina Kyle ha scoperto che il suo capo, Shreck sta sottraendo l’elettricità alla città in maniera illegale e vorrebbe denunciarlo, ma non ci riesce perché viene scaraventata dalla finestra. La segretaria riesce a salvarsi grazie alla forza spirituale di un gruppo di gatti randagi che le ridanno la vita facendole assumere le sembianze di Catwoman. Nel frattempo e a loro insaputa, Selina e Bruce hanno una relazione sentimentale, ma nessuno dei due conosce l’identità dell’altro. Intanto Pinguino scopre di appartenere alla famiglia Cobblepot e per questo si guadagna la stima della gente. Shreck intanto convince Pinguino a candidarsi sindaco screditando le buone opere di Batman che deve scontrarsi con Catwoman che per eliminare il suo nemico chiede l’appoggio di Pinguino.











