Batman Il ritorno/ Video, su Italia 1 il film con Michael Keaton (oggi, 11 dicembre)

Batman Il ritorno va in scena su Italia 1 oggi, mercoledì 11 dicembre 2019, a partire dalle ore 15:35. Un film realizzato nel 1992 e basato ovviamente sui personaggi dei fumetti creati da Bob Kane. La regia è stata affidata A Tim Burton con sceneggiatura rivista e adattata da Daniel Waters e Wesley Strickes. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Danny Elfman, il montaggio è stato eseguito da Chris Lebenzon e Bob Badami mentre la scenografia è stata realizzata da Bo Welch. Nel cast sono presenti Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Michael Gough e Michael Murphy.

Batman Il ritorno, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Batman Il ritorno. In un freddo periodo natalizio nella città di Gotham City sta per nascere il figlio di una coppia di professionisti. Tuttavia il lieto evento non si dimostra tale in quanto le sembianze del bambino sono deformi il che induce i genitori nell’abbandonarlo in una culla e gettarlo nelle fogne in quanto preoccupati dalle reazioni dell’alta società di cui fanno parte. Circa 30 anni più tardi la stessa città di Gotham sta per fare i conti con una vicenda davvero straordinaria che si paleserà in tutta la sua drammaticità ancora una volta durante il periodo natalizio, In pratica si parla sui giornali della presenza di una sorta di uomo pinguino che vive nelle fogne e soprattutto di un imprenditore che sta facendo enormi pressioni al comune di Gotham affinché venga dato il permesso per poter costruire una centrale elettrica anche in realtà si dimostrerà essere un grandissimo imbroglio. Il sindaco tuttavia non dà il proprio permesso il che getta le basi per uno scontro senza precedenti nel quale avrà un ruolo lo stesso uomo pinguino. Pinguino infatti incontrerà nelle fogne di Gotham l’imprenditore sancendo con lui una sorta di patto segreto grazie al quale il Pinguino sarà riabilitato nella società civile ed anzi dovrà diventare il nuovo sindaco mentre l’imprenditore potrà mettere le mani sulla centrale elettrica e quindi sfruttarne le potenzialità per accrescere il proprio potere e la propria ricchezza. Tutto questo dovrà essere arginato da Bruce Wayne, eccentrico imprenditore che vestendo i panni di Batman si batte per la legalità e soprattutto per salvare i più deboli.

Batman Il ritorno, il trailer del film





