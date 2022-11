Batman & Robin/ Su Italia 1 il film con George Clooney e Uma Thurman

Batman & Robin, film di Italia 1 diretto da Joel Schumacher

Batman & Robin va in onda oggi, domenica 20 novembre, a partire dalle ore 14.15 su Italia 1. Questo è un film che unisce azione e fantascienza prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1997 dalla Warner Bros in collaborazione con la PolyGram Filmed Entertainment. Joel Schumacher si è occupato della regia, con l’onore di lavorare con attori come George Clooney, Uma Thurman, Arnold Schwarzenegger e Alicia Silverstone. Il film è chiaramente ispirato al noto fumetto dedicato proprio all’eroe della DC Comics.

Nonostante il progetto mirasse a realizzare uno dei migliori capitoli della saga cinematografica dedicata all’eroe, l’effettivo riscontro della critica e dei botteghini fu drammaticamente negativo. Infatti, i risultati furono così negativi da decretare uno stop che sembrava definitivo in riferimento alla serie cinematografica. Infatti, solo 10 anni dopo la Warner Bros decise di procedere con un nuovo tentativo.

Batman & Robin, la trama del film

Anche la storia di Batman & Robin è ambientata nella celebre città fittizia di Gotham City, nuovamente minacciata da una terribile entità. Uno scienziato brillante di nome Victor Fries, in seguito ad un terribile incidente, aveva infatti deciso di trovare vendetta distruggendo chiunque decidesse di ostacolare il proprio cammino. L’uomo, che decide di farsi chiamare Mr. Freeze, era impegnato in ricerche importanti relative all’ambito della criogenica; durante alcuni esperimenti è rimasto coinvolto in un incidente che lo ha letteralmente trasformato in un mostro di ghiaccio. Piuttosto che cercare una cura, ha preferito sfruttare le incredibili potenzialità ottenute grazie all’evento tragico per seminare il panico nella città. I suoi piani però sono ostacolati da un piccolo particolare che riguarda la sua condizione. Infatti, la sua sopravvivenza è strettamente legata al clima freddo e le condizioni atmosferiche della città non rendevano possibile la sua libertà.

Era infatti costantemente costretto a vivere in una cella frigorifera in attesa di un futuro migliore e mitigando la sua voglia di rivalsa. A tal fine, realizza un folle piano volto a rendere Gotham una città totalmente congelata con lo scopo di vivere in libertà e di governare in maniera incontrastata. In realtà, il suo obiettivo malvagio nascondeva una ragione piuttosto toccante. Il suo reale scopo era quello di costringere il governo a trovare una cura per una malattia rara contratta dalla moglie. A questo punto, Batman in compagnia del suo fedele compagno Robin cerca in tutti i modi di mettere fuori gioco tutti gli scagnozzi dell’uomo al fine di evitare che l’intera città cada nelle sue mani. Mentre sono messi alle strette dagli uomini assoldati da Mr. Freeze, una nuova minaccia incombe su Gotham.

Infatti, una donna di nome Poison Ivy, caratterizzata da una mutazione spaventosa avvenuta anche nel suo caso dopo un incidente, ha deciso di tappezzare la città di piante velenose e mortali. Viste le sue mire malvagie, trova la perfetta collaborazione proprio con l’uomo di ghiaccio al fine di sconfiggere definitivamente il duo di paladini composto da Batman e Robin. Inizieranno così una serie di incursioni e scontri ricchi di colpi di scena e di momenti di tensione, più volte infatti i due eroi rischiano la propria vita per tenere al sicuro gli abitanti di Gotham City. Con l’inaspettato supporto di Batgirl, i paladini della giustizia riusciranno anche questa volta a bloccare le folli ambizioni sia di Mr. Freeze che di Poison Ivy.











