Batman/ Su Italia 1 Michael Keaton è l’uomo pipistrello

Batman, film di Italia 1 diretto da Tim Burton

Batman del 1989 è uno dei più celebri, influenti e apprezzati lavori sul grande schermo del celeberrimo regista/sceneggiatore Tim Burton. La pellicola verrà messa in onda su Italia 1 oggi, 30 ottobre, dalle 14:30. Tra gli elementi che maggiormente la caratterizzano c’è l’interpretazione del protagonista da parte di Michael Keaton, entrata a pieno titolo nella cultura pop dei decenni a venire e rimanendo un punto di riferimento nei diversi film sullo stesso soggetto realizzati in seguito.

Il connubio tra il regista Tim Burton e l’attore Michael Keaton aveva avuto inizio l’anno prima, sul set del film Beetlejuice Spiritello Porcello. Un altro ruolo che ha legato per gli anni a venire il volto e l’interpretazione di un attore a quella del proprio personaggio è quello di Jack Nicholson nei panni di Joker: l’antagonista di Batman più noto. Tra gli sceneggiatori del film figura Warren Skaaren, noto anche per il suo lavoro di produttore in Top Gun.

Lo stesso autore del soggetto, Sam Hamm, collaborerà nuovamente col regista nel successo del 2001 Il Pianeta delle Scimmie. Oltre alla generale approvazione di spettatori e critica, il successo planetario della pellicola è testimoniato dai premi in primis l’Oscar alla scenografia ad Anton Furst e Peter Young e dalle numerose candidature tra cui spiccano quelle ai Golden Globe per Jack Nicholson come migliore attore in una commedia o film musicale e ai BAFTA.

Alla colonna sonora strumentale del film, magistralmente composta da Danny Elfman, si affiancano le canzoni di Prince, a cui si sarebbe dovuto aggiungere Micheal Jackson prima che la produzione scartasse questa idea. L’uscita del film di Burton diede un nuovo slancio di popolarità al supereroe, tanto che lo stesso regista fu incaricato di dirigere il sequel Batman Il ritorno (col famoso villain il Pinguino, interpretato da Denny De Vito), e lavorò come produttore per Batman Forever e Batman e Robin.

Batman, la trama del film: l’eroe pipistrello

La trama del film Batman ha per soggetto l’omonimo supereroe, uno dei più noti dell’universo DC nato dalla penna dei fumettisti Bob Kane e Bill Finger. Nel dettaglio, la pellicola percorre la vicenda di Bruce Wayne, che travestito da uomo-pipistrello passa le notti a combattere il crimine nelle zone più pericolose e meno raccomandabili di Gotham City (la città fittizia notoriamente ispirata a New York). Gran parte della criminalità organizzata della metropoli è capeggiata da Carl Grissom, proprietario anche di alcune attività di copertura tra cui la fabbrica chimica AXIS.

Qui, una sera, il socio di Grissom Jack Napier viene mandato per disfarsi di alcuni documenti compromettenti, anche se il vero intento del suo capo è quello di farlo uccidere dai suoi scagnozzi dopo aver scoperto la sua tresca con la moglie. Batman irrompe però nella fabbrica, sventando l’omicidio e affrontando lo stesso Napier, che per un incidente cade in una cisterna di acido mentre il supereroe lascia la scena credendolo morto.

Sebbene sia in verità sopravvissuto all’acido, Napier ne esce sfigurato e assume l’aspetto e il nome con cui è universalmente famoso non solo tra gli appassionati: Joker, accompagnato al caratteristico Glasgow smile la cicatrice ai lati delle labbra che sembrano l’agghiacciante prolungamento di un sorriso. Preso dall’ira, il Joker si porterà con la forza a capo dell’organizzazione criminale di Grissom, iniziando una caccia reciproca con Batman di cui diventerà il principale arcinemico.

