Batman v Superman: dawn of justice/ Su Italia 1 il film con Ben Affleck

Batman v Superman: dawn of justice, film di Italia 1 diretto da Zack Snyder

Batman v Superman: dawn of justice è un film spettacolare a metà tra l’avventura, il drammatico, l’azione e la fantascienza che vede per la prima volta insieme gli eroi più acclamati dei fumetti: Batman e Superman. La pellicola, del 2016, va in onda oggi, 6 gennaio, dalle 21,20 su Italia 1. Il regista è Zack Snyder, mentre gli interpreti sono: Ben Affleck, Amy Adams, Henry Cavill, Jesse Eisenberg, Kevin Costner, Diane Lane, Jeremy Irons, Holly Hunter, Laurence Fishburne, Ezra Miller e Gal Gadot. Le musiche del film Batman v Superman: dawn of justice sono di Hans Florian Zimmer, un compositore tedesco, capo del dipartimento musicale della casa produttrice Dreamworks. Il tema centrale del film è stato realizzato dal musicista olandese Junkie XL e all’interno della pellicola sono presenti alcuni brani che hanno fatto la storia come Night and day e Every Time we say goodbay di Cole Porter.

Gli interpreti principali hanno recitato nel sequel Justice League del 2017. Batman v Superman: dawn of justice ha ottenuto un discreto successo di pubblico in tutto il mondo, ma gli incassi non sono stati adeguati alle aspettative. La critica ha stroncato il film per la maggior parte e pur esaltando le prove recitative di Ben Affleck e di Gal Gadot, il confronto fra i due miti dei fumetti non regge. Il film Batman v Superman: dawn of justice ha ottenuto molte nomination ai Razzie Award.

Per interpretare Batman, Ben Affleck si è sottoposto a duri allenamenti e ha dovuto ingrassare di 20 chili di muscoli e tra l’altro, dichiarò, durante un’intervista, di essersi allontanato da Internet per evitare di leggere i commenti negativi del pubblico. Il creatore delle musiche, Hans Zimmer, affermò che il film Batman v Superman: dawn of justice sarebbe stata l’ultima pellicola dedicata a dei supereroi a cui avrebbe partecipato.

Batman v Superman: dawn of justice, la trama del film

Leggiamo la trama di Batman v Superman: dawn of justice. Siamo in un’atmosfera fantastica, dove dopo aver scongiurato la fine del pianeta Terra, Superman, riesce comunque a dividere l’opinione pubblica. Tra i personaggi che lo contrastano c’è anche Batman, che lo considera come una grande minaccia. Batman, a sua volta. è impegnato da più di 20 anni a combattere, con la sua maschera di pipistrello, contro le bande criminali di Gotham City. Tra i nemici di Superman c’è anche Lex Luthor, capo della Lex Corp, che cerca di annullare la forza di Superman, analizzando i suoi punti deboli.

La sua ricerca lo porta a scoprire che è allergico alla Kriptonite, in quanto gli provoca la mancanza totale delle forze. Lex trova nell’Oceano Indiano il materiale interessato e decide di utilizzare il DNA estratto da un cadavere per realizzare un arma in grado di annullare i poteri di Superman. Quando viene a conoscenza di quello che ha scoperto Lex, Batman si reca nella sede della sua azienda per rubare tutte le informazioni segrete sul rivale, ma le sue ricerche vengono disturbate dall’arrivo di Diana, la quale vorrebbe saperne di più sulla kriptonite.

Il tentativo della donna fallisce e quindi è costretta a cedere la refurtiva a Batman, confessandogli anche di essere una metaumana. Intanto Bruce ( Batman) sogna che Superman, disperato dal dolore per la morte della sua amata donna Lois, si trasforma in un dittatore e riduce tutto il genere umano in schiavitù. Una volta destato, Batman incontra Flash che gli racconta di essere arrivato dal futuro per metterlo in guardia sul fatto che il suo sogno su Superman si potrebbe avverare. Tra i due supereroi non c’è simpatia e se lo dichiarano apertamente, Lex intanto sta cercando di creare un altro mostro che possa sconfiggere definitivamente Superman e lo spinge a scontrarsi con il suo nemico Batman.

© RIPRODUZIONE RISERVATA