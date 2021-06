Batman v Superman/ Video, su Italia 1 il film con Ben Affleck (oggi, 2 giugno)

Batman v Superman andràin onda in prima tv oggi, 2 giugno 2021, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Sarà un evento in prima serata. Si tratta di un’opera cinematografica del 2016 di genere d’azione/drammatico, con molta fantascienza (tipica dei film di supereroi), ma non senza una forte connotazione di introspettività e analisi dei personaggi. La regia del film è stata affidata al celebre Zack Snyder, con l’aiuto esecutivo di Emma Thomas, Wesley Coller, Geoff Jhons e tanti altri.

L’intero lavoro è stato finanziato e gestito dalle aziende congiunte di Warner Bros, Atlas Entertainment, Cruel and Unusual Films e RatPac-Dune Entertainment. Di conseguenza, si tratta di un film hollywoodiano di massima produzione, grazie anche agli attori involti, come Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman) e tanti altri personaggi importanti, interpretati da altri attori di altissimo livello come Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Laurence Fishburne e tanti altri.

Batman v Superman, la Trama

La trama del film Batman v Superman è stata a lungo discussa, facendola diventare oggetto di importanti pronostici da parte di fan dell’universo cinematografico in questione. Le vicende narrate nel film sono davvero tante, e si susseguono in grande intrigo di eventi, che possono essere sintetizzati nel seguente modo (senza spoiler specifici): avvengono degli attacchi a Metropolis, la città di Superman, che vedono quest’ultimo come difensore. La città viene distrutta dal generale Zod, che riesce a far credere all’opinione pubblica che Superman sia l’artefice del massacro. Da qui, l’opinione di Batman stesso riguardo Clark (superman) peggiora moltissimo.

Dopo una serie di eventi, che vedono Superman combattere contro i terroristi di Lex Luthor, l’eroe viene costretto a combattere contro Batman, per salvare la propria madre. Batman si ritrova ad aver sconfitto Superman, ma lo risparmia. In seguito, il supereroe per eccellenza si ritrova a combattere con Luthor nuovamente, e l’esito viene reso noto nel finale. Il tutto si conclude con Batman che resta solo a difesa delle grandi città d’America, ma che comprende tutto ciò che è successo durante la narrazione della vicenda e capendo che Superman non era il mostro che si era inizialmente ritenuto.

Video Batman v Superman, il trailer del film





