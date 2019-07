Battesimo Archie, figlio di Meghan Markle e Harry/ Privacy… senza Regina Elisabetta

Il battesimo del piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, figlio di Meghan Markle e del principe Harry, si celebrerà oggi, sabato 6 luglio 2019 ed è già stato ribattezzato come l’evento royal dell’estate. Tuttavia, in pochi fortunati parteciperanno alla cerimonia dal momento che si tratterà di una celebrazione privata. Il battesimo si svolgerà nella cappella privata del castello di Windsor e sarà celebrato dall’arcivescovo di Canterbury ma solo in presenza di pochi intimi, tra parenti stretti e amici della coppia di neo genitori. La stampa, e di conseguenza coloro che sperano di poter apprendere qualcosa in più rispetto allo svolgimento del rito, agli ospiti, ai look ed ai festeggiamenti che seguiranno, purtroppo resteranno a bocca asciutta. Un evento super blindato, dunque, dal quale sarà impossibile far trapelare alcun tipo di informazione. Alla scelta dei Duchi di Sussex, come spiega Cosmopolitan, si affianca quella condivisa di coloro scelti per svolgere il ruolo di madrine e padrini del piccolo Archie, i quali hanno voluto che i rispettivi nomi non fossero resi pubblici.

BATTESIMO ARCHIE, LA SCELTA DI MEGHAN MARKLE E HARRY

Il battesimo blindatissimo del piccolo Archie, figlio di Meghan Markel e del principe Harry non sarà caratterizzato dal grande clamore mediatico. Nessuno scatto ufficiale della cerimonia ma, forse, solo qualche foto successiva all’evento e che ritrae il piccolo in compagnia degli zii e dei cuginetti. I neo genitori, infatti, sono stati categorici sul rendere privato l’evento e così sarà. Nulla a che vedere, dunque, con quanto accaduto nell’estate dello scorso anno in occasione del battesimo di baby Louis, quando si era vissuto un via vai senza sosta da Windsor da parte dei membri della Royal family. In quella circostanza Kate Middleton e il principe William avevano permesso l’accesso ad alcuni fotografi i quali avevano avuto l’autorizzazione ad immortalare l’ingresso in chiesa. In quel caso, inoltre, il battesimo aveva avuto anche una copertura social (tramite i canali ufficiali) che invece mancherà per il piccolo Archie.

MA LA REGINA ELISABETTA NON CI SARÀ…

Dobbiamo aspettarci sorprese dell’ultimo minuto? A quanto pare no, poichè secondo i ben informati, i posti a sedere nella cappella scelta per celebrare il battesimo di Archie, che proprio oggi compirà i suoi primi due mesi di vita, ha a disposizione appena 30 posti. Questo fa ben comprendere la natura estremamente privata ed intima della cerimonia. Tra quelli disponibili, tuttavia, nessuno sarà riservato alla Regina Elisabetta, grande assente all’evento. A causa di impegni della Sovrana e del principe Carlo, non sarà possibile vederla ed a nulla sarebbe valso il tentativo di Meghan ed Harry di spostare la data da ieri a oggi. Secondo il Daily Mail, infatti, la Regina aveva già da tempo in agenda il fine settimana con il marito, il principe Filippo, da trascorrere a Sandringham. Per questo ha dovuto rinunciare ad assistere al battesimo del nipotino. Il nonno Carlo, invece, riuscirà appena in tempo a partecipare dopo l’impegno nel Galles. Insieme alla riservatezza dell’evento, l’assenza della Sovrana ha scaturito non poche polemiche.



