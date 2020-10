Battesimo choc/ Video, prete sbatte bimbo nella vasca, la mamma “Me l’ha picchiato”

Un battesimo decisamente scioccante quello avvenuto negli scorsi giorni a Cipro. A denunciare il tutto è la mamma del piccolo battezzato, tale Ntina Shitta, che attraverso la propria pagina Facebook ha pubblicato un video con cui ha mostrato l’eccessiva irruenza del prete nell’imporre il sacramento al proprio pargolo. Come si può notare dal filmato mostrato dal tabloid britannico Daily Mail (il link lo trovate in fondo alla pagina), il bimbo viene immerso nudo in una vasca, facendogli fare su e giù con troppa veemenza almeno tre volte, con tanto di gambette colpite durante il gesto. L’episodio è accaduto di preciso sabato scorso, 17 ottobre, in quel di Milassol, ed ha profondamente segnato la mamma del bimbo ma anche lo stesso piccolo, che era “rosso e scioccato“, come ha spiegato la signora Ntina Shitta.

BATTESIMO CHOC A CIPRO, LA MAMMA: “HA PICCHIATO IL MIO BIMBO”

Ed in effetti appare evidente la violenza con cui il prete scaraventa il piccolo nella vasca di metallo, con le gambe che colpiscono il bordo della stessa senza che il sacerdote faccia nulla (o magari ha semplicemente fatto finta di non accorgersi). A seguito del gesto folle, i genitori hanno deciso di presentare una denuncia alla chiesa dopo la cerimonia: “Il prete ha picchiato il mio bambino – ha raccontato la madre al Mail – tutti gli abbiamo gridato di stare attento ma lui ha risposto: ‘Sono responsabile del battesimo’. Il bambino è diventato rosso ed era sotto shock! Questo prete ha rovinato il nostro giorno più bello”. Il prete ha chiesto scusa il giorno dopo in un’intervista televisiva, ma ha negato di aver fatto male al piccolo di proposito: “La verità è che il bambino ad un certo punto è quasi scivolato dalle mie mani – le parole ad un reporter greco – e come puoi vedere nel video ho messo il mio braccio sotto il suo fianco per proteggerlo. Non avevo intenzione di picchiare o ferire il bambino. Ho battezzato molti bambini. Quando ho capito che il bambino era stressato, ho cercato di completare il rituale il prima possibile”. Clicca qui per il video



