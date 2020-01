BATTESIMO DI GESÙ, OGGI 12 GENNAIO/ Papa: “lo Spirito Santo va dai bambini”

«Come Gesù che è andato a farsi battezzare, così voi portate i vostri figli», così Papa Francesco questa mattina in Capella Sistina per la Santa Messa di celebrazione del Battesimo di Gesù, dove il Santo Padre ha voluto come da tradizione amministrare il Battesimo a 32 neonati, 17 bimbi e 15 bambine. 58 genitori commossi, 60 tra padrini e madrine e ben oltre i 250 parenti presenti davanti al Giudizio Universale nella cornice emozionante della Cappella Sistina: sempre il Pontefice ha voluto ricordare nella breve omelia il riferimento alla storia di Gesù nel Vangelo, «Battezzare un figlio è un atto di giustizia, per lui. E perché? Perché noi nel Battesimo gli diamo un tesoro, noi nel Battesimo gli diamo un pegno: lo Spirito Santo. Il bambino esce [dal Battesimo] con la forza dello Spirito dentro: lo Spirito che lo difenderà, lo aiuterà, durante tutta la vita. Per questo è così importante battezzarli da bambini, perché crescano con la forza dello Spirito Santo». Il messaggio di Papa Francesco è poi espresso senza mezzi termini: «Voi portate i vostri figli oggi, [perché abbiano] dentro lo Spirito Santo. E abbiate cura che crescano con la luce, con la forza dello Spirito Santo, mediante la catechesi, l’aiuto, l’insegnamento, gli esempi che voi darete a casa… Questo è il messaggio. Non vorrei dirvi altro di forte». Simpatico siparietto al termine quando ad alcune mamme ha rivolto l’invito «se volete allattare nella Cappella Sistina, fatelo pure!». (agg. di Niccolò Magnani)

Oggi 12 gennaio si celebra il Battesimo di Gesù

Il giorno del 12 gennaio la Chiesa Cattolica Romana festeggia e ricorda l’evento del battesimo di Gesù che di fatto è l’evento con cui si conclude il tempo liturgico natalizio e come tradizione vuole, cade nella domenica immediatamente dopo il giorno dell’Epifania. Dunque in questo 2019 giorno il calendario mette a disposizione il 12 gennaio. Si tratta di un battesimo particolarmente importante in quanto secondo la tradizione Cristiana il fatto che Gesù sia sceso nelle acque del Giordano per ricevere il battesimo da parte di Giovanni Battista, l’ultimo dei Profeti Del Vecchio Testamento, sia idealmente una sorta di santificazione di tutte le acque di tutti i battisteri delle chiese dislocate nel mondo.

Battesimo di Gesù, la storia dell’evento

Secondo quanto raccontato dai Vangeli il Battesimo di Gesù si è tenuto approssimativamente nel corso dell’anno XV del regno di Tiberio per cui dovremmo essere tra il 27 e l’anno 29 dopo Cristo. In quel periodo Giovanni Battista detto il precursore, che di fatto è stato l’ultimo dei Profeti Del Vecchio Testamento, si trovava grossomodo nella parte meridionale del deserto che confluisce verso le acque del Mar Morto e in particolar modo nel punto in cui vi arriva il fiume Giordano. Lui a quel tempo stava per l’appunto predicando l’arrivo del Profeta e quindi l’avvento del regno di Dio andando praticamente a eliminare tutti i peccati delle persone che si convertivano attraverso il rito del battesimo che prevedeva una sorta di santificazione attraverso delle acque che in questo caso specifico sono quelle del fiume Giordano. Giovanni Battista In pratica esortava alla conversione a quanti trovava innanzi al proprio cammino e quindi permetteva loro di ottenere il perdono per tutti i peccati che erano stati commessi durante la loro vita terrena attraverso per l’appunto il rito del battesimo. Secondo la tradizione quando Giovanni incontro Gesù e quest’ultimo chiese di essere battezzato, il Battista ebbe un attimo di smarrimento in quanto avendo riconosciuto in lui il Messia e figlio di Dio fece presente come in realtà dovesse essere lui stesso ad essere battezzato da Gesù. Sempre secondo le scritture, Gesù rispose che per il momento quello era il disegno di Dio che permetteva di adempiere ad ogni giustizia per cui Giovanni andò a battezzare con le acque del fiume Giordano Gesù Cristo e secondo la tradizione dal cielo si sentì una voce del Signore il quale evidenziò come quello fosse il suo figlio prediletto.

Gli altri Beati del giorno

Il giorno del 12 gennaio 2019 il calendario Cristiano ricorda e festeggia tantissimi Personaggi che con la loro fede incrollabile Nel signore si sono messi in luce diventando tanti come nel caso di Santo Arcadio, Santa Cesarea, San Ferreolo vescovo della città francese di Grenoble, San Bernardo da Corleone che fu un frate cappuccino, il Beato Francesco Jamet, Santa Margherita Bourgeoys ricordata anche soprattutto per essere stata la fondatrice delle suore della congregazione di nostra signora è Sant’Antonio Maria Pucci.



© RIPRODUZIONE RISERVATA