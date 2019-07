Battiti Live 2019, Brindisi/ Cantanti e scaletta: “Un viaggio dall’hip hop al rap”

BATTITI LIVE 2019 TORNA CON LA SECONDA TAPPA DI BRINDISI

L’appuntamento con il Battiti Live di Brindisi di oggi domenica 7 luglio 2019, è previsto dopo le ore 21 in piazza Lenio Flacco. A condurre ci sarà il direttore artistico Alan Palmieri affiancato da Elisabetta Gregoraci, confermati anche per questa nuova edizione. Come sottolineato dallo stesso Palmieri, il viaggio di questa settimana inizierà dall’hip hop e per chiudersi poi con il rap. Tanti gli artisti che solcheranno il palcoscenico di Brinsi per Battiti Live 2019. Non è ancora certa la scaletta, ma ecco comunque gli artisti che si esibiranno: Achille Lauro, Alberto Urso, J-Ax, Giusy Ferreri e Takagi & Ketra, Clementino, Baby K, Chadia Rodriguez, Emma Muscat e Biondo, Aiello, Tiromancino, Tormento, Luca Carboni e Anna Tatangelo. Chiude il cast della seconda tappa di Battiti Live Gabry Ponte, con il suo remix di brani in esclusiva.

MARCO MONTRONE SULLA TAPPA DI BRINDISI DEL BATTITI LIVE

Marco Montrone, presidente di Radionorba, ha rilasciato alcune dichiarazioni su questa seconda tappa di Battiti Live 2019: “Un grande cast in una gran bella città. Torniamo finalmente a Brindisi, ci è mancata negli ultimi anni, e siamo certi che troveremo una grande accoglienza”. La tappa di Vieste ha lasciato ottimi ricordi: “Abbiamo cominciato il tour in modo eccezionale, la tappa di Vieste ci ha pienamente soddisfatti, ed ora vogliamo continuare sulla strada tracciata”. Battiti Live è motivo di grande soddisfazione insieme ad una responsabilità non indifferente: “Questo per noi è un anno molto importante, Battiti è l’unico show musicale estivo della tv italiana, abbiamo una grande responsabilità, ma anche l’occasione di ribadire la crescita di un evento che offre tanto al territorio”.

DOVE E COME SEGUIRE BATTITI LIVE 2019 BRINDISI

Anche quest’anno, Battiti Live andrà in onda in diretta televisiva su Telenorba e RadionorbaTv, oltre che in differita su Italia1. Poi naturalmente in diretta sulle frequenze di Radionorba e in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it, e potrà essere seguito e commentato sui social con l’hastag #battitilive. Un appuntamento, quello di questa sera a Brindisi, che si preannuncia non solo ricco di grandi artisti ma anche di molti volti emergenti.



