Battiti Live 2019, Brindisi/ Diretta e cantanti: da Achille Lauro ad Alberto Urso

Battiti Live 2019 arriva a Brindisi per la seconda tappa

“Battiti Live 2019“, la kermesse canora dell’estate condotta da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci in prima serata su Italia 1, torna questa sera, mercoledì 17 luglio 2019 alle ore 21.15. Dopo la prima serata, andata in onda da Vieste, toccherà a Brindisi ospitare la seconda tappa. Precisamente, i due conduttori saranno in onda da piazza Lenio Flacco. Tantissimi gli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico, a cominciare da J-Ax che canterà la sua hit “Ostia Lido”. Baby K invece farà ballare tutti con “Playa”. Tra i protagonisti ci saranno anche Clementino e Tormento e la nuova rapper emergente Chadia Rodriguez, tra i fenomeni musicali di quest’anno. Ad esibirsi per il pubblico di Brindisi ci sarà anche Alberto Urso, il vincitore dell’ultima edizione di Amici 18 di Maria De Filippi. Emma Muscat e Biondo arricchiranno una serata ricca di musica che attende anche, direttamente da Sanremo 2019, Achille Lauro con il nuovo singolo “C’est la vie”.

La scaletta dei cantanti del Battiti Live 2019 a Brindisi

Battiti Live 2019 allieta il pubblico di Brindisi e quello a casa anche con le esibizioni di Gabry Ponte, Giusy Ferreri e Takagi & Ketra con la hit “Jambo”, Anna Tatangelo, Luca Carboni, Federico Zampaglione e il giovanissimo Aiello. Questa la scaletta in ordine di uscita degli artisti: Achille Lauro, Alberto Urso, J-Ax, Giusy Ferreri e Takagi & Ketra, Chadia Rodriguez, Emma Muscat & Biondo, Aiello, Tiromancino, Tormento, Luca Carboni, Anna Tatangelo. Una serata all’insegna della musica, che darà al pubblico anche modo di conoscere meglio gli artisti attraverso le domande che Mariasole Pollio porgerà di volta in volta agli ospiti che saliranno sul palco.

Battiti Live 2019 a Brindisi: le parole di Marco Montrone

Marco Montrone, presidente di Radionorba, ha voluto sottolineare come, anno dopo anno, l’entusiasmo per Battiti Live sia sempre più forte. “Diciassette edizioni ma l’entusiasmo è lo stesso di sempre. – ha ammesso – Promuoveremo cinque stupende location, in grado di rappresentare al meglio il nostro bellissimo territorio e nelle quali siamo assolutamente certi di rincontrare il calore del pubblico che è parte integrante del nostro show. Nei prossimi giorni sveleremo ulteriori dettagli fino alla presentazione dell’attesissimo cast artistico, che come sempre cercherà d’incontrare il gusto di più generazioni, in linea con il posizionamento editoriale di Radionorba”.



